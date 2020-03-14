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Ağaçlar söküldü depolar devrildi

14 Mart 2020

Ada genelinde önceki akşam etkili olan sağanak ve fırtına birçok bölgede olumsuzluklara yol açtı

Yoğun yağış ve fırtına etkisi altında kalan Kıbrıs’ta bazı bölgelerde ciddi hasarlar meydana geldi. Sağanak ve fırtına Kıbrıs’ın hem kuzeyinde hem de güneyinde birçok bölgede bazı ağaçların kökünden sökülmesine birçoğunun da gövdesinden kırılmasına neden oldu. Kıbrıs’ın güneyinde fırtına nedeni ile kökünden sökülen bazı ağaçlar yol içerisine devrildi. Trafik durdu.

 

Kuzey Kıbrıs’ta olumsuz hava koşulları nedeniyle, bazı evlerin damında bulunan depolar devrildi, çatıda çökme oluştu.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ekipleri, hasarlı bölgelerde gece saatlerinden itibaren yoğun çalışma yürüttü.

Fırtına Lefkoşa Hürdeniz’de camları kırdı. İşletme sahibi Kayhan Hürdeniz sosyal medya hesabından dün yaptığı açıklamada, fırtına nedeni ile restoranda meydana gelen hasar sebebi ile restoranda dün için hizmet verilmeyeceğini duyurdu.

 

En çok yağış Kozanköy ve Lefke’ye düştü

Meteoroloji Dairesi’nin verilerine göre, önceki gün ve gece en çok yağış, metrekareye 30 kilogramın üzerinde yağmur yağan Kozanköy ve Lefke’ye düştü.

Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan ölçümlerde, metrekareye Kozanköy 34; Lefke 31;  Doğancı, Akıncılar; Mallıdağ, Selvilitepe ve Kalkanlı 25;  Alevkaya ve Bostancı 24, Karaoğlanoğlu ve Beylerbeyi 23;  Alayköy, Gaziveren ve Zümrütköy 20;  Girne ve Pile 19; Boğaz ve Devlet Üretme Çiftliği 18 kilogram yağış aldı.

 

Öğleye kadar yağmur var

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, bugünden itibaren bir haftalık sürede hava genellikle alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava  kütlesinin etkisi altında  kalacak. Bugün öğleye kadar yer yer sağanak yağmurlu, diğer günlerde ise açık veya az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığının, iç kesimler ve sahillerde yarından itibaren  3 gün 21 – 24 ºC, diğer günlerde ise, 17 – 20 ºC dolaylarında seyretmesi , rüzgarın genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli  esmesi  bekleniyor.

 




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