KıbrısManşet

Dere köyü ikiye böldü

14 Mart 2020

Ocak ayının ilk haftasında etkili olan aşırı yağışlar sonucu zarar gören Taşpınar- Bostancı köprüsüne aradan geçen süre içinde kimse el atmadı. Yağışlı yeniden etkili olup dere gelince beklenen oldu 

Gürsel KARAGÖZLÜ

Ocak ayının ilk haftasında etkili olan aşırı yağışlar sonucu zarar gören Taşpınar- Bostancı köprüsüne aradan geçen süre içinde kimse ilgi göstermedi. Yolu kullanan bölge sakinleri, son iki aydır dere yatağından geçerek ulaşım sağladı. Önceki akşam yeniden etkili olan yağışlarla birlikte dere akmaya başladı.

 

Geçit vermedi

Derenin dolu dolu akması ile Taşpınar köylüleri köyün bir tarafından diğerine ne yaya ne de araçlarıyla geçebildi. Köyük doğu kısmındaki az sayıdaki ev ile çok sayıda mandra ve ağıla ulaşım sağlanamadı. İşleri nedeniyle bölgeye gitmek zounda kalanlar ise 20 km yol kat ederek Güzelyurt ve Bostancı üzerinden ulaşım sağlıyor.

 

Devlet bizi de görsün

Köylüler, Taşpınar- Bostancı yolu üzerindeki köprünün bir an önce tamir edilmesini isterken, “Yeter artık iki aydan fazla zaman geçti devlet bizi de görsün” demekten geri kalmadı. Köylüler, yıkılan köprünün başlangıç noktalarında yeterli ışıklandırma ve emniyet tedbirlerinin de alınmadığı söyleyerek köye gelen yabancı kişiler için tehdit oluşturduğunu ve bu tedbirlerin de alınması gerektiğini söylediler.

 

Direk devirdi devirecek

Dere yatağı içerisinde bulunan Elektrik direkleri de dereden gelen sudan etkilendi ve her an yere düşme tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Direklerin yere düşmesi halinde bölge elektriksiz de kalabilir.

 




Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Türkiye’de Koronavirüs vaka sayısı 5’e yükseldi

Türkiye’de Koronavirüs vaka sayısı 5’e yükseldi

13 Mart 2020
Photo of Akıncı Bakanlar Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırdı

Akıncı Bakanlar Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırdı

13 Mart 2020
Photo of Rogers: Ülkeye giriş kapıları diğer tüm ülke vatandaşlarına geçici olarak kapatılmalıdır

Rogers: Ülkeye giriş kapıları diğer tüm ülke vatandaşlarına geçici olarak kapatılmalıdır

13 Mart 2020
Photo of Girne İlçe Emniyet Kurulu Koronavirüs gündemiyle toplantı yaptı

Girne İlçe Emniyet Kurulu Koronavirüs gündemiyle toplantı yaptı

13 Mart 2020
Photo of Sürüş ehliyeti sınavları 23 Mart’a kadar durduruldu

Sürüş ehliyeti sınavları 23 Mart’a kadar durduruldu

13 Mart 2020
Photo of Merkez Bankası ve Bankalar Birliğinden ortak açıklama…

Merkez Bankası ve Bankalar Birliğinden ortak açıklama…

13 Mart 2020
Photo of Akıncı: Önümüzdeki saatlerde Bakanlar Kurulunu toplantıya çağırabilirim

Akıncı: Önümüzdeki saatlerde Bakanlar Kurulunu toplantıya çağırabilirim

13 Mart 2020
Photo of Gece Külüpleri geçici süre kapatıldı

Gece Külüpleri geçici süre kapatıldı

13 Mart 2020
Photo of Sağlık Bakanlığı: Koronavirüs vakası 5, yeni pozitif vaka yok

Sağlık Bakanlığı: Koronavirüs vakası 5, yeni pozitif vaka yok

13 Mart 2020
Photo of KTEZO: Ekonomik tedbirler de bir an önce yürürlüğe girmeli

KTEZO: Ekonomik tedbirler de bir an önce yürürlüğe girmeli

13 Mart 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı