Dere köyü ikiye böldü

Ocak ayının ilk haftasında etkili olan aşırı yağışlar sonucu zarar gören Taşpınar- Bostancı köprüsüne aradan geçen süre içinde kimse el atmadı. Yağışlı yeniden etkili olup dere gelince beklenen oldu

Gürsel KARAGÖZLÜ

Ocak ayının ilk haftasında etkili olan aşırı yağışlar sonucu zarar gören Taşpınar- Bostancı köprüsüne aradan geçen süre içinde kimse ilgi göstermedi. Yolu kullanan bölge sakinleri, son iki aydır dere yatağından geçerek ulaşım sağladı. Önceki akşam yeniden etkili olan yağışlarla birlikte dere akmaya başladı.

Geçit vermedi

Derenin dolu dolu akması ile Taşpınar köylüleri köyün bir tarafından diğerine ne yaya ne de araçlarıyla geçebildi. Köyük doğu kısmındaki az sayıdaki ev ile çok sayıda mandra ve ağıla ulaşım sağlanamadı. İşleri nedeniyle bölgeye gitmek zounda kalanlar ise 20 km yol kat ederek Güzelyurt ve Bostancı üzerinden ulaşım sağlıyor.

Devlet bizi de görsün

Köylüler, Taşpınar- Bostancı yolu üzerindeki köprünün bir an önce tamir edilmesini isterken, “Yeter artık iki aydan fazla zaman geçti devlet bizi de görsün” demekten geri kalmadı. Köylüler, yıkılan köprünün başlangıç noktalarında yeterli ışıklandırma ve emniyet tedbirlerinin de alınmadığı söyleyerek köye gelen yabancı kişiler için tehdit oluşturduğunu ve bu tedbirlerin de alınması gerektiğini söylediler.

Direk devirdi devirecek

Dere yatağı içerisinde bulunan Elektrik direkleri de dereden gelen sudan etkilendi ve her an yere düşme tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Direklerin yere düşmesi halinde bölge elektriksiz de kalabilir.