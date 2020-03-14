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Bakanlar Kurulu yeni korona virüs tedbirlerini açıkladı

14 Mart 2020

Bakanlar Kurulu, bir bölümüne Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da katılarak başkanlık ettiği toplantının ardından koronavirüsle ilgili yeni tedbirleri açıkladı.

Başbakan Ersin Tatar, yaklaşık 6 saat süren toplantının ardından yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulu’nun enine boyuna, tüm boyutlarıyla meseleyi ele aldığını ve yeni tedbirleri kararlaştırdığını söyledi.

Başbakan Tatar, yeni tedbirleri şöyle sıraladı:

  1. Kamuda polis, itfaiye, sağlık, sivil havacılık maliye ve benzeri hizmetler haricinde görev yapan tüm kamu görevlileri 27/03/2020 tarihine kadar idari izinli sayılacaklardır.
  1.  Özel sektörde, eczane, benzin istasyonu, fırın, ve market gibi temel ihtiyaçların karşılanması çerçevesinde hizmet üreten işletmeler haricinde tüm dükkan, işletme, casino, gece kulübü, bet ofisi Eğlence merkezi vb. Yerler 27/03/2020 tarihine kadar kapalı olacaktır.
  1.   Bu iki tedbir çerçevesinde, çok sayıda vatandaşımızın evinde kalacağı ve sokağa çıkma ihtiyacı hissetmeyeceği aşikardır. Öte yandan hükümet olarak zaruri olmadıkça kimsenin sokağa çıkmaması yönünde çağrı yapıyoruz. Ayrıca önümüzdeki 48 saat içerisinde gelişmelere bağlı olarak Bakanlar Kurulumuz Fasıl 156 tahtında kısmi veya tam sokağa çıkma yasağı alınmasını değerlendirecektir.
  1. 14/03/2020 saat 02:00 itibarıyla 01/04/2020 tarihine kadar, kara, deniz ve hava sınır kapılarından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sadece KKTC vatandaşları ve ülkemizde yasal izinli bulunan kişiler girebilecektir. Bunun dışında kalan kişilerin KKTC’ye girişleri 01/04/2020 tarihine kadar yasaklanmıştır.
  1. Hangi ülkeden geldiğine bakılmaksızın, kara, deniz ve hava kapılarından ülkemize giren  vatandaşlarımız ve yasal izinli kimseler 14 gün süre ile evlerinde izlem ve kontrol altında kalacaklardır. Buna uygun davranmayanlar hakkında 45/2018 sayılı Bulaşıcı Hastalıklar Yasası tahtında yasal işlem başlatılacaktır.
  1. 14/03/2020 ile 01/04/2020 tarihleri arasında dernek, birlik ve lokallerde toplanılması ve toplu ibadet yapılmaması kararı üretilmiştir.
  1.  Mağusa Devlet Hastanesi’nin bir karantina hastanesi olarak kullanılmasına karar verilmiş ve hastanemizde yeterli personel, ekipman ve yatak kapasitesinin ve her türlü olanakların sağlanması konusundaki çalışmalar artırılmıştır.

 




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