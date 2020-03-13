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Akıncı Bakanlar Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırdı

13 Mart 2020

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Bakanlar Kurulu’nu 19.30’da olağanüstü toplantıya çağırdı.

Cumhurbaşkanı Akıncı başkanlığındaki toplantı Başbakanlık’taki Bakanlar Kurulu Salonu’nda olacak.




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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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