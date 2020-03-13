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Lefkoşa’da defin hizmetleri saat 10:00’da yapılacak

13 Mart 2020

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Covid-19 virüsünün ülkemizde görülmesinin ardından aldığı tedbirleri artırarak devam ettiriyor.

LTB yönetimi bugün yaptığı toplantı sonucunda Lefkoşa Kabristanlığı’nda gerçekleştirilecek cenaze(defin) işlemlerini Din İşleri Başkanlığı ile istişare ederek saat 10:00’a aldı. 14 Mart Cumartesi’nden itibaren geçerli olacak karar ile cenaze işlemleri sabah saat 10:00’da yapılacak.




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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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