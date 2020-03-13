Lefkoşa’da defin hizmetleri saat 10:00’da yapılacak

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Covid-19 virüsünün ülkemizde görülmesinin ardından aldığı tedbirleri artırarak devam ettiriyor.

LTB yönetimi bugün yaptığı toplantı sonucunda Lefkoşa Kabristanlığı’nda gerçekleştirilecek cenaze(defin) işlemlerini Din İşleri Başkanlığı ile istişare ederek saat 10:00’a aldı. 14 Mart Cumartesi’nden itibaren geçerli olacak karar ile cenaze işlemleri sabah saat 10:00’da yapılacak.