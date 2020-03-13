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LTB’den online işlem çağrısı

13 Mart 2020

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) su faturaları, emlak vergisi ve trafik cezası ödemelerinin online yapılabileceğini duyurdu.

LTB’den yapılan yazılı açıklamada, bahse konu ödemelerin www.ltbonline.org web sitesinden yapılabileceği belirtildi.

LTB’ye ait ödemelerin, Asbank, Capital Bank, Garanti Bankası, İş Bankası, Yakın Doğu Bankası,Koop Bank, Türk Bankası ve Ziraat Bankası web siteleri ve mobil uygulamalarından yapılabileceği da kaydedildi.

KİOSK CİHAZLARINDAN ÖDEME

Belediye binası önü, LTB Fidanlığı (Kemal Aksay Caddesi üzeri) ve Hamitköy’de bulunan kiosklardan da ödeme yapılabileceği; diğer ödemeler için Türk Bankası LTD hesap no:2000110808 ve Kıbrıs İktisat Bankası LTD no: 9010 – 3500 – 352 numaralı hesaplara aktarma yapılabileceği ifade edildi.

İmar başvurularının telefonlan yapılabileceği, arşive verilecek dilekçe ve benzer evrakların [email protected] posta adresi, 0548 8430582 ve 0548 8440582 numaralı Whatsapp hattına gönderilebileceği belirtildi.




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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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