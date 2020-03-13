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Yağış yarın öğleye kadar sürecek

13 Mart 2020
yağmur

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, yarından itibaren bir haftalık sürede hava genellikle alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava  kütlesinin etkisi altında  kalacak. Yarın öğleye kadar yer yer sağanak yağmurlu, diğer günlerde ise açık veya az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığının, iç kesimler ve sahillerde yarından itibaren  3 gün 21 – 24 ºC, diğer günlerde ise, 17 – 20 ºC dolaylarında seyretmesi , rüzgarın genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli  esmesi  bekleniyor.




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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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