Dünya

İspanya OHAL ilan etti

13 Mart 2020

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs şu ana dek 120’den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Corona virüs dünya genelinde son bilgilere göre 126 bini aşkın kişiye bulaşırken 4 bin 700’den fazla kişi hayatını kaybetti.

Hayatını kaybedenlerin sayısı İtalya’da 1016’ya, İran’da ise 514’e yükseldi. İran Genelkurmayı sokak ve caddeleri boşaltacaklarını açıkladı. İspanya ise ülke genelinde 15 günlük OHAL ilan etti.

İRAN’DA ÖLÜ SAYISI 514’E YÜKSELDİ

İran’da yeni tip corona virüs nedeniyle 85 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 514’e yükseldi.

Son bilgilere göre ise ülkedeki vaka sayısı ise 11 bin 364’e yükseldi.

Cihanpur, 3 bin 276 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı. İran’da Covid-19’un ilk kez 19 Şubat’ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.




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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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