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Sürüş ehliyeti sınavları 23 Mart’a kadar durduruldu

13 Mart 2020

 Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) KKTC’de yayılmasını önlemek amacıyla, sürüş ehliyeti sınavlarının 23 Mart’a kadar durdurulmasının kararlaştırıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “yeni tip koronavirüsün (Covid-19) KKTC’de yayılmasını önlemek amacıyla, Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararlara paralel olarak ve soför okullarının talepleri üzerine, tüm sürüş ehliyeti sınavlarının 23 Mart 2020 tarihine kadar durdurulması kararlaştırılmıştır” denildi.




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