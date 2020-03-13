Sürüş ehliyeti sınavları 23 Mart’a kadar durduruldu

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) KKTC’de yayılmasını önlemek amacıyla, sürüş ehliyeti sınavlarının 23 Mart’a kadar durdurulmasının kararlaştırıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “yeni tip koronavirüsün (Covid-19) KKTC’de yayılmasını önlemek amacıyla, Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararlara paralel olarak ve soför okullarının talepleri üzerine, tüm sürüş ehliyeti sınavlarının 23 Mart 2020 tarihine kadar durdurulması kararlaştırılmıştır” denildi.