Ekonomi

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, “İthalatı ve İhracatı tüzüğünde” değişik yapıldığını açıkladı

13 Mart 2020

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Ticaret Dairesi, bürokrasiyi azaltmak ve aynı zamanda halkın can ve mal güvenliği ile tüketicilerin menfaatini ön planda tutmak amacıyla “İthalatı ve İhracatı (Düzenleme ve Denetim) Tüzüğünde” değişiklik yaptığını açıkladı. 

Ticaret Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İthalatı  ve  İhracatı  (Düzenleme  ve  Denetim) Tüzüğü’nde  yer alan ön izin veren daire, kurumların da katılımı ile toplantılar gerçekleştirdi.

BİRÇOK ÜRÜNDE TİCARET DAİRESİ’NDEN İZİN ALINMASI, BAZILARINDA DA ÖN İZİN KALDIRILDI

Açıklamada, teknik dairelerle yapılan çalışmalar neticesinde bürokrasiyi azaltmak ve ithal izin işlemlerini basitleştirip ithalatçıların işlem  ve  zaman  maliyetlerini  minimum  seviyeye  çekmek  amacıyla  ilgili  Tüzüğün 7. ve 16. Maddeler kapsamındaki “ikinci ve  üçüncü cetvellerde” gerekli düzenlemeler yapılarak, birçok üründe Ticaret Dairesi’nden izin alınmasının kaldırıldığı kaydedildi.

Sekizinci madde kapsamındaki “dördüncü cetvelde” de gerekli düzenlemeler yapılarak bazı ürünlerde ön izinin kaldırıldığı belirtilen açıklamada, tüketicileri korumak ve ülkeye daha güvenilir, sağlıklı malların girmesini sağlamak için söz konusu Tüzüğün 18. maddesi kapsamındaki “Ülkeye İthali Yasak Malları” konu alan “onuncu cetveline” çeşitli Yasa ve Tüzüklerde yer alan yasaklı malların da eklendiği belirtildi.




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