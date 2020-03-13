Girne İlçe Emniyet Kurulu Koronavirüs gündemiyle toplantı yaptı

Girne İlçe Emniyet Kurulu, Koronavirüs gündemiyle toplanarak belli kararlar aldığını bildirdi.

Verilen bilgiye göre, Girne Kaymakamı Sinan Güneş başkanlığında toplanan kurul toplantısına, Sahil Güvenlik Komutanı Mehmet Sevgüm, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, Alsancak Belediye Temsilcisi, Enver Özbirim, Girne Polis Müdür (v) Faik Gümüş, Kültür Dairesi Müdürü Kerim Akpolat, Girne Akçiçek Hastanesi Başhekimi Ceyhun Birinci, Sivil Savunma Bölge Müdürü Coşkun Neşesibol, Girne İtfaiye Şube Amir(v) Nazım Haktan, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Sorumlusu Ramadan Şenli Temel, Sağlık Hizmetleri Dairesi Müfettişi Metin Öksüzoğlu, Girne Belediyesi Sağlık Şubesi Müd. Muavini Naile Soyel, Girne Belediyesi Park Bahçe Şb. Amiri Mehmet Atak, Lapta Belediyesi Şube Amiri Mehmet Kavunoğlu, Dikmen Belediyesi Temizlik İşleri Şb. Amiri Umut Canar, Çatalköy Temizlik Bölüm Sorumlusu Korhan Nur katıldı.

KARARLAR

Kurul toplantısı sonrası yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

“İlçemizdeki tüm Belediyeler tarafından belde sınırları içerisindeki kamusal alanları dezenfekte çalışmaları yapılmış olup belli aralıklarla tekrarlanacaktır.

Acil durumlar dışında toplu ve kalabalık ortamda bulunulmaması ve mümkün oldukça evde vakit geçirilmesi gerekmektedir.

Girne Belediyesi ekipleri ve Polis eşliğinde toplu taşıma faaliyeti yürüten (otobüs, minibüs) şirketler, alınması gereken tedbirler hususunda bilgilendirilecektir.

İlçemizdeki tüm kurum ve kuruluşlara temizlik ve hijyenin nasıl sağlanacağı ile ilgili resmi yazı ile bilgi verilecektir.

İlçe sınırlarımız içerisindeki Belediyeler, alınması gereken tedbirlerle ilgili hazırlanacak olan ortak metini, sosyal medya hesaplarından belirli aralıklarla yayınlanıp, vatandaşlara sık sık hatırlatmalar yapılacaktır.

Bakanlar Kurulu Kararları ve ilçeler bazında alınan tedbirler doğrultusunda paniğe yol açacak bir ortam olmadığı ancak gerekli tedbirlerin mutlaka hem kurumlar hem de vatandaşlar tarafından alınması gerekmektedir.”

ACİL DURUMLARADA ARANACAK NUMARALAR

Açıklamada, acil durumda aranacak Sağlık Bakanlığı’na bağlı numaralar 0533 850 11 88 ve 0548 850 11 88 olarak belirtildi.