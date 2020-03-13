Kıbrıs

Girne İlçe Emniyet Kurulu Koronavirüs gündemiyle toplantı yaptı

13 Mart 2020

Girne İlçe Emniyet Kurulu, Koronavirüs gündemiyle toplanarak belli kararlar aldığını bildirdi.

Verilen bilgiye göre, Girne Kaymakamı Sinan Güneş başkanlığında toplanan kurul toplantısına, Sahil Güvenlik Komutanı Mehmet Sevgüm, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Lapta Belediye Başkanı  Mustafa Aktuğ, Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, Alsancak Belediye Temsilcisi, Enver Özbirim, Girne Polis Müdür (v) Faik Gümüş, Kültür Dairesi Müdürü Kerim Akpolat, Girne Akçiçek Hastanesi Başhekimi Ceyhun Birinci, Sivil Savunma Bölge Müdürü Coşkun Neşesibol, Girne İtfaiye Şube Amir(v) Nazım Haktan, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Sorumlusu Ramadan Şenli Temel, Sağlık Hizmetleri Dairesi Müfettişi Metin Öksüzoğlu, Girne Belediyesi Sağlık Şubesi Müd. Muavini Naile Soyel, Girne Belediyesi Park Bahçe Şb. Amiri Mehmet Atak, Lapta Belediyesi Şube Amiri Mehmet Kavunoğlu, Dikmen Belediyesi Temizlik İşleri Şb. Amiri Umut Canar, Çatalköy Temizlik Bölüm Sorumlusu Korhan Nur katıldı.

KARARLAR

Kurul toplantısı sonrası yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

“İlçemizdeki tüm Belediyeler tarafından belde sınırları içerisindeki kamusal alanları dezenfekte çalışmaları yapılmış olup belli aralıklarla tekrarlanacaktır.

Acil durumlar dışında toplu ve kalabalık ortamda bulunulmaması ve mümkün oldukça evde vakit geçirilmesi gerekmektedir.

Girne Belediyesi ekipleri ve Polis eşliğinde toplu taşıma faaliyeti yürüten (otobüs, minibüs) şirketler, alınması gereken tedbirler hususunda bilgilendirilecektir.

İlçemizdeki tüm kurum ve kuruluşlara temizlik ve hijyenin nasıl sağlanacağı ile ilgili resmi yazı ile bilgi verilecektir.

İlçe sınırlarımız içerisindeki Belediyeler, alınması gereken tedbirlerle ilgili hazırlanacak olan ortak metini, sosyal medya hesaplarından belirli aralıklarla yayınlanıp, vatandaşlara sık sık hatırlatmalar yapılacaktır.

Bakanlar Kurulu Kararları ve ilçeler bazında alınan tedbirler doğrultusunda paniğe yol açacak bir ortam olmadığı ancak gerekli tedbirlerin mutlaka hem kurumlar hem de vatandaşlar tarafından alınması gerekmektedir.”

ACİL DURUMLARADA ARANACAK NUMARALAR

Açıklamada, acil durumda aranacak Sağlık Bakanlığı’na bağlı numaralar 0533 850 11 88 ve 0548 850 11 88 olarak belirtildi.




Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Özel sektörde Coronavirus önlemi: KAPALIYIZ!

Özel sektörde Coronavirus önlemi: KAPALIYIZ!

13 Mart 2020
Photo of Özersay: Sokağa çıkma yasağı söz konusu değil

Özersay: Sokağa çıkma yasağı söz konusu değil

13 Mart 2020
Photo of Sağlık Bakanlığı uyardı: Yurt dışından ülkeye gelmişseniz 14 gün evden çıkmayın

Sağlık Bakanlığı uyardı: Yurt dışından ülkeye gelmişseniz 14 gün evden çıkmayın

13 Mart 2020
Photo of KIB-TEK koronavirüse karşı tedbirler aldı

KIB-TEK koronavirüse karşı tedbirler aldı

13 Mart 2020
Photo of 3 üründe limit üstü kalıntı tespit edildi

3 üründe limit üstü kalıntı tespit edildi

13 Mart 2020
Photo of Güzelyurt İlçe Emniyet Kurulu koronavirüse karşı önlemler açıkladı

Güzelyurt İlçe Emniyet Kurulu koronavirüse karşı önlemler açıkladı

13 Mart 2020
Photo of Dr. Hasan Birtan: Hükümet bir an önce herkese evden çıkmayın çağrısı yapmalı

Dr. Hasan Birtan: Hükümet bir an önce herkese evden çıkmayın çağrısı yapmalı

13 Mart 2020
Photo of Akıncı Meclis’te yer alan tüm partileri toplantıya çağırdı

Akıncı Meclis’te yer alan tüm partileri toplantıya çağırdı

13 Mart 2020
Photo of Bakanlar Kurulu EK TEDBİRLERİ açıkladı

Bakanlar Kurulu EK TEDBİRLERİ açıkladı

13 Mart 2020
Photo of Dikkat sis var!

Dikkat sis var!

13 Mart 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı