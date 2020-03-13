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Rogers: Ülkeye giriş kapıları diğer tüm ülke vatandaşlarına geçici olarak kapatılmalıdır

13 Mart 2020
Jale Refik Rogers
Jale Refik Rogers

Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Jale Refik Rogers, “Ülkeye giriş kapıları diğer tüm ülke vatandaşlarına geçici olarak kapatılmalıdır” dedi.

Halkın Partisi Genel Sekreteri Jale Refik Rogers, partinin sosyal medya sayfasından dünyayı saran “koronavirüs” tehdidiyle ilgili olarak Halkın Partisi adına bir açıklamada bulundu.

Ülkede bugün itibarıyla 5 pozitif vaka görülen, dünyayı saran koronavirüs salgını ile ilgili koruyucu ve önleyici önlemler alınması gerektiğini kaydeden Rogers, yapılması gerekenleri maddeler halinde şöyle  açıkladı:

“Ülkeye giriş kapılarının hepsinden (havalimanı, liman, kara kapısı) KKTC vatandaşları ve bu ülkede oturma veya çalışma izni olan kişiler dışında tüm diğer ülke vatandaşlarına geçici olarak kapanması gerekiyor;

Ülke genelinde kamu ve özel tüm işletmelerin iki hafta boyunca idari izinli sayılmaları ve evlerinden acil ihtiyaçlar dışında çıkmaması, sadece toplumun ihtiyaçları doğrultusunda eczane, market ve benzeri gıda sektörleri, benzinci gibi temel ihtiyaçları karşılayacak işyerlerinin hizmet vermesi gereklidir; Ülkedeki casino, gece kulübü, bar, club, spor kulübü, ibadethaneler ve benzeri yakın temasın olduğu tüm yerler  iki hafta kapatılmalıdır. Acil durumlar dışında seyahat edilmemeli, 14 gün karantina kararına mutlaka uyulmalı.”

Acil bir durum olmadığı sürece kimsenin seyahat etmemesi yönünde uyarıda da bulunulan açıklamada, son 14 gündür dünyanın neresinden olursa olsun seyahat etmiş kişilerin evde karantina kurallarına 14 gün uymasının halk sağlığını korumak şart olduğuna vurgu yaptı.

Jale Refik Rogers, “Bu süreçte panik olmamamız ama temkinli olmamız önemlidir. Bu bağlamda bakanlarımız, bu hususları, Bakanlar Kurulu’nda gündeme getirmiştir. Umut ediyorum hükümet ortağımızla bir konsensüse varıp, en erken zamanda karar alma noktasına geliriz” ifadesine yer verdi.




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