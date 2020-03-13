Sağlık Bakanlığı’nın hatlarına ulaşılamıyor!

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Avcılık Federasyonu Başkanı Erhan Keser, çarşamba günü Adana’dan KKTC’ye geldiğini, vatandaşlık görevini yerine getirmek için Sağlık Bakanlığı’nın Koronavirüs için açılan hatlarını aradığını fakat iki hattında kapalı olduğunu belirtti. Keser devletin ilgilenmemesi üzerine kendisini 15 gün evde kontrol altına aldığını söyledi. Keser’in açıklaması şöyle;

“DUYURU!! Çarşamba gün 20:30 da Türkiye Adana’dan,Ercan Havalimanını kullanarak ülkeye giriş yaptım. Sağlık Bakanlığı’nın yapmış olduğu yasal uyarıyı bu gün öğrendim ve bana düşen sorumluluğu yerine getiriyorum. Ancak;verilen irtibat numaralarına ulaşamadım,biri KAPALI veya zaman zaman MEŞKUL,biri de hiç ÇALIŞMIYOR.!!!!! Su an sağlığım yerinde ve bir sorunum yok,Topluma karşı bireysel sorumluluğumu yerine getirerek,Devletin emrettiği 15 günlük ev garantinasına uyacağımı bildiririm.”