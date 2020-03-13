Kıbrıs

Merkez Bankası ve Bankalar Birliğinden ortak açıklama…

13 Mart 2020

KKTC Merkez Bankası ve Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği, yeni tip korona virüs (COVID-19)  ile ilgili gelişmeleri dikkatle izleyerek, bankacılık sektörü personelini, müşterilerini ve ziyaretçilerini korumak için Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı önerileri doğrultusunda gerekli önlemleri aldıklarını bildirdiler.

KKTC Merkez Bankası ve KKTC Bankalar Birliği ortak açıklamasında, Merkez Bankası ve ülkedeki tüm bankaların, operasyonel ve sistemsel faaliyetlerini eksiksiz ve kesintisiz sürdürmek üzere sürekli ve değişik senaryolara dayalı planlarını hazırladıkları kaydedildi.

BANKALAR KESİNTİSİZ HİZMET VERMEYE DEVAM EDECEK

Bankaların bu dönem süresince kesintisiz hizmet vermeye devam edeceği belirtilen açıklamada, “Vatandaşlarımızın genel sağlık önlemleri kapsamında bankacılık işlemleri için doğrudan banka şubelerine gitmek ve fiziki para işlemleri gerçekleştirmek yerine ATM, kartlı ödeme sistemleri ve internet/online bankacılık, telefon bankacılığı gibi şubesiz bankacılık kanallarını tercih etmelerinin sağlık tedbirleri açısından yerinde olacağı değerlendirilmektedir.” denildi.

Sağlık Bakanlığı (https://saglik.gov.ct.tr/) tarafından yayımlanan COVID-19 ile ilgili rehber ve yönergelere uyulmasını tavsiye eden Merkez Bankası ve Bankalar Birliği, bankacılık hizmetlerinin kesintisiz devam edebilmesi için Merkez Bankası ve bankalarca alınan ve alınmaya devam edilen sağlık tedbirlerine ilaveten, söz konusu salgının ülkenin bazı ekonomik sektörlerine yaptığı veya potansiyel olarak yapabileceği olumsuz etkilerin de ayrıca gelişen sürece paralel olarak değerlendirildiğini vurguladılar.

SALGININ EKONOMİYE ETKİLERİ KONUŞULDU
Merkez Bankası ve Bankalar Birliği’nin önceden ele aldığı tedbirler ve söz konusu salgın durumunun ülke ekonomisine yaptığı ve yapacağı olası etkilerin, bugün Başbakan Ersin Tatar başkanlığında Ekonomi ve Enerji Bakanı  Hasan Taçoy, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, ilgili Bakanlık Müsteşarları, Merkez Bankası Başkanı, Bankalar Birliği yönetimi ve tüm banka genel müdür ve ülke müdürlerinin katılımıyla yapılan toplantıda detaylı olarak ele alındığı ve  değerlendirildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

ÖDEME SIKINTISI ÇEKEN REEL SEKTÖRE YAPILANDIRMA
“Toplantıda; salgın nedeniyle işlerinin ve/veya gelir/nakit akışlarının olumsuz etkilenmesi nedeniyle ödeme sıkıntısı ile karşı karşıya kalan gerek reel sektör işletmelerinin, gerekse gerçek kişilerin bankalara olan borçlarının vade uzatma/taksit azaltma, öteleme, ödemesiz süre sağlama ve benzeri uygulamaların bir veya birkaçı vasıtasıyla yapılandırılmasına ve bu maksatla ilgili tarafların bankalarına müracaatla taleplerini iletmelerine karar verilmiştir.”




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