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Bakanlar Kurulu’nda OHAL gündemde

13 Mart 2020
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Bakanlar Kurulu toplantısı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada anayasanın 124’üncü maddesini yani OHAL’i önereceğini söyledi.

Ancak Başbakan Ersin Tatar’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sokağa çıkma yasağının kesinlikle söz konusu olmadığını belirtti.

Anayasa’nın 124. maddesi nedir?




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