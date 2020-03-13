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Tatar: Asla sokağa çıkma yasağı ilan edilmeyecektir

13 Mart 2020

Başbakan Ersin Tatar, resmi açıklamalar dışında hiçbir açıklamaya itibar etmemesini istedi. Tatar, asla “sokağa çıkma yasağı” ilan edilmeyeceğini belirtti.

Başbakan Tatar sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, “Değerli kardeşlerim lütfen sadece resmi açıklamalara itibar ediniz. Asla sokağa çıkma yasağı ilan edilmeyecektir.”ifadelerini kullandı.




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