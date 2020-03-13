Tatar: Asla sokağa çıkma yasağı ilan edilmeyecektir

Başbakan Ersin Tatar, resmi açıklamalar dışında hiçbir açıklamaya itibar etmemesini istedi. Tatar, asla “sokağa çıkma yasağı” ilan edilmeyeceğini belirtti.
Başbakan Tatar sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, “Değerli kardeşlerim lütfen sadece resmi açıklamalara itibar ediniz. Asla sokağa çıkma yasağı ilan edilmeyecektir.”ifadelerini kullandı.
Karantina değil zulüm
KKTC’de 3 yeni corona vakası! Vakalardan birinin vatandaş olduğu iddia ediliyor
Bakanlık doğruladı! Vakalardan biri KKTC vatandaşı
Baybars’tan Koronavirüs açıklaması
Cumhurbaşkanı Akıncı’dan yeni önlemler tavsiyesi
4 sendikadan 11 maddelik ek tedbir paketi
Gürkut: İstisnasız herkes uymalı!
Anastasiadis: Güney’de vaka sayısı 14 oldu!
Amerika’daki Kıbrıslı Türk gazeteciden koronavirüs mesajı
Türk-Sen, çalışanların idari izne çıkarılmalarını istedi
Akıncı: Tehdit ortaktır, mücadele de ortak olmalıdır
Bakanlar Kurulu olağanüstü toplandı
HAKSEN, 23 Mart’ta kadar tüm çalışanlara izin verilmesini veya çalışma saatlerinde esnemeler yaratılmasını talep etti
Bakanlar Kurulu EK TEDBİRLERİ açıkladı
Akıncı Meclis’te yer alan tüm partileri toplantıya çağırdı
Güzelyurt İlçe Emniyet Kurulu koronavirüse karşı önlemler açıkladı
Girne Maratonu ertelendi
KIB-TEK koronavirüse karşı tedbirler aldı
Sağlık Bakanlığı uyardı: Yurt dışından ülkeye gelmişseniz 14 gün evden çıkmayın
Özersay: Sokağa çıkma yasağı söz konusu değil
Arasta kepenk kapattı!
Lefkoşa’da defin hizmetleri saat 10:00’da yapılacak
LTB’den online işlem çağrısı
Sağlık Bakanlığı’nın hatlarına ulaşılamıyor!
Sağlık Bakanlığı: Koronavirüs vakası 5, yeni pozitif vaka yok
Gece Külüpleri geçisi süre kapatıldı
Akıncı: Önümüzdeki saatlerde Bakanlar Kurulunu toplantıya çağırabilirim
Merkez Bankası ve Bankalar Birliğinden ortak açıklama…
Sürüş ehliyeti sınavları 23 Mart’a kadar durduruldu
Girne İlçe Emniyet Kurulu Koronavirüs gündemiyle toplantı yaptı
Rogers: Ülkeye giriş kapıları diğer tüm ülke vatandaşlarına geçici olarak kapatılmalıdır
Akıncı Bakanlar Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırdı
Başbakan, halka seslendi