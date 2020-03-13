Corona virüse yakalanan ünlü isimler

T\u00fcm d\u00fcnyay\u0131 etkisi alt\u0131na alan ve hayat\u0131 durma noktas\u0131na getiren corona vir\u00fcs spor, sanat, e\u011flence ve siyaset d\u00fcnyas\u0131ndan bir\u00e7ok \u00fcnl\u00fc ismi de etkiledi. Bir\u00e7ok \u00fcnl\u00fc ismin corona testi pozitif \u00e7\u0131kt\u0131 ve karantinaya al\u0131narak tedavisine ba\u015fland\u0131. \u0130\u015fte vir\u00fcse yakalanan \u00fcnl\u00fc isimler...\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n