Corona virüse yakalanan ünlü isimler

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve hayatı durma noktasına getiren corona virüs spor, sanat, eğlence ve siyaset dünyasından birçok ünlü ismi de etkiledi. Birçok ünlü ismin corona testi pozitif çıktı ve karantinaya alınarak tedavisine başlandı. İşte virüse yakalanan ünlü isimler…