Saydam sordu: Bankalar faiz uygulamaya devam mı edecek?

Ekonomist Mehmet Saydam Bakanlar Kurulu kararlarını sonucunda alınan tedbirler ve ekonomiye nasıl yansıyacağını konusunda açıklama yaptı…. .

Saydam’ın paylaşımı şöyle:

Hükümete SORU ?

Bunlar doğru kararlar. AMA;

Özel Sektör 15 gün kapatacak

Elbette saglik ve ulke geneli icin bu onemli ve dogru kararlar dizisi, yalnız ÇOK EKSIK

Fakat 15 gün özel sektör çalışmayıp para kazanmayacak ama

Bankalar bu sürede borç faizi uygulamaya devam edecek mi?

Herkes işinden gücünden olacak

Bankalar oturduğu yerde hesapsız faiz uygulaması ile para mi kazanacak?

Merkez Bankası ve Bankalar Birliği niye sus pus

Bunu da söyleyin

Bu sürede hem borç hem mevduat faiZlerni askıya almanız gerek

Bankalar birer şube açık tutuyor sırf faiz uygulamaları kesintiye uğramasın diye mi?

Bankalar, birer şube açarak faaliyete devam edip faiz uygulamaya devam edecek anlaşılan. Iyi bir Hukukçu görüşü almış olmalılar. Biz acıktık parayı getirip yatırsaydınız diyecekler yarın mahkemede herhalde…

Ay sonu Kamu yu Devlet Bütçesi ödeyecek

Özel Sektör ne yapacak

Bari 3-5 ay süre ile özel sektör çalışanlarının vergi-ssk-ihtiyat vb yatırımlarını devlet üstlensin

BBir-çoközel.sektor çalışanını ödeyemeycek bu ay. O çalışan da kredisini. Ama Bankalar gecikmeli de olsa faizlerini ve gecikme bedellerini alacaklar.

Bu mu Kriz Yönetimi?

Bu mu adalet?

Bankaları neden kapamadınız? Halk parasız kalmasın diye mi yoksa Bankalar faiz uygulamaya devam etsin diye mi?

Ey Hukumet edenler

Adil ve Akilli olman zamanı

Kriz yönetiyorsunuz baylar

Ufkunuzu

Görüşünüzü geniş tutun adil olun!!!