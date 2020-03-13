Dünya

Bill Gates, Microsoft’un yönetim kurulundan istifa etti

14 Mart 2020
Bill Gates

1987 yılında daha henüz 31 yaşındayken dünyanın en genç milyarderi olan Microsoft’un kurucusu Bill Gates, yardım faaliyetlerine daha fazla zaman ayırmak için şirketin yönetim kurulundan istifa etti.

Eşi Melinda Gates ile beraber kurduğu Bill & Melinda Gates Vakfı’yla birlikte dünya genelinde muhtaç insanlara yardıma koşan Gates’in bugün için 103,6 milyar dolarlık serveti bulunuyor.

Servetinin yüzde 95’inin kendisi ve eşinin ölümüyle birlikte 20 yıl içinde vakıf aracılığıyla dağıtılacağının altını çizen Gates, geçen yıllarda yaptığı açıklamada herhangi bir dini inanış nedeniyle bunu yapmadığını, insanların eşit olduğu bir dünyada herkesin de eşit şartlardan faydalanması gerektiğini kaydetmişti.

Gates 2016 yılında mirası konusunda şu ifadeleri kullanmıştı:

“Çocuklarımız harika bir eğitim görecek ve yoksun kalmamaları için biraz paraları olacak. Bu sayede hepsi iyi bir kariyer yapabilecek. Çocuklara çok büyük servetler bırakmak onların yararına değil. Sırf bu nedenle kendi yollarını çizmek, yeni bir şeyler yapmak istemeyebilirler. Bizim paramız en fakirlere yardım etmek için kullanılacak. Çocuklarım da bunu biliyor ve bununla gurur duyuyor.”

Bill & Melinda Gates Vakfı, dünyanın yoksul bölgelerinde sağlık ve eğitim projeleri yürütüyor. En büyük amacı ise çocuk felci ve sıtma hastalıklarını tedavi edebilmek. Bill ve Melinda Gates Vakfı, dünyanın en büyük hayırsever kuruluşlarından birisi. Bugüne kadar 40 milyar doların üzerinde bağışta bulunan vakıf, her yıl ortalama 3 milyar dolar bağışla yoksul insanların ve çocukların hayatlarını kurtarmaya çalışıyor.




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