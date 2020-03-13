Kuzey Güney toplam vaka sayaısı: 26

Kıbrıs adası genelinde coronavisus vaka sayısı 26 ya yükseldi.

Kıbrıs’ın Güneyinde vaka sayısı 21’e yükselirken adanın kuzeyinde resmi vakasayısı 5 olarak kaydedildi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, halka seslenerek korona virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla bazı tedbirler açıkladı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, korona virüsün yayılmasıyla herkesin duyduğu endişe ve güvnsizlik duygusunu bildiğini, bu nedenden dolayı hükemetin tedbir alma konusundaki kararlılığını dile getirmek istediğini ifade etti.

Öncelikli kaygılarının vatandaşların kamu sağlığının korunması buna müteakip olarak ise çalışanların, orta ölçekli işletmelerin, diğerlerinin ve nüfusun dayanıksız grubunun ekonomik yaşantısını güvence altına almak olduğunu söyleyen Anastasiadis, Rum Sağlık Bakanlığı’nın 23 Ocak 2020 itibarıyla almaya başladığı tedbirleri anımsattı.

Korona virüs konusunda bugüne kadar alınan tedbirlere de atıfta bulunan Anastasiadis, alınan tedbirlerin Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi ile istişarelerin ve tavsiyelerin sonucu olduğunu da belirtti.

Alınan tedbirlere ilişkin kişisel ve kollektif sorumluluğun üstlenilmesinden de söz eden Anastasiadis bu hastalığın herkes ile ilgili olduğuna da dikkati çekti.

Anastasiadis alınmakta olan tedbirlerin ve muhtemelen daha da alınacak tedbirlerin günlük olarak herkesi etkileyeceğini ancak başka bir seçeneğin de bulumadığını ifade etti.

Anastasiadis bu kapsamda bazı tedbirler aldıklarını, buna göre; 15 Mart sabah itibarıyla 15 günlük dönemi kapsayacak şekilde, Kıbrıslı vatandaşlar, Güney Kıbrıs’ta yasal ikamet edenler, Güney Kıbrıs’ta çalışan Avrupa veya üçüncü ülke vatandaşları, ikili ve uluslararası anlaşmalardan hak kazanarak diplomatik hizmet veya misyon yetkisinde bulunan ülke vatandaşları, ilgili bakanlıktan gerekli iznin alınmasına bağlı olarak kaçınılmaz mesleki yükümlülüklere ilişkin üçüncü ülke veya Avrupa vatandaşlarının münferit durumları kategorisinde olmayan vatandaşların girişinin yasaklanmasına, Güney ve Kuzey arasındaki geçiş noktalarında sadece Kıbrıslı vatandaşlara, Kıbrıslı Türklere, Kıbrıslı Rumlara, Güney Kıbrıs’ta yasal ikamet edenlere, ikili ve uluslararası anlaşmalardan hak kazanarak diplomatik hizmet veya misyon yetkisinde bulunan ülke vatandaşların geçişine izin verilmesine karar verildiğini belirtti.

Anastasiaadis, gerekli olmadıkça kullanılmaması çağrısında da bulundu.

Anastasiadis Güney Kıbrıs’taki eğitim kurumlarındaki aranın 10 Nisan’a kadar uzatıldığını da belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü’nün pandeminin merkezinin Avrupa olduğunu açıkladıını söyleyen Anastasiadis, Kıbrıs’ta Güney ve Kuzey olmak üzere son 4 gün içinde 14 vakanın kaydedildiğini söyledi.

Ancak Anastasiadis’in açıklamasından kısa bir süre sonra Rum Sağlık Bakanlığı 7 yeni koronavirüs vakası tespit edildiğini, toplam vaka sayısının Güney Kıbrıs’ta 21’e yükseldiğini duyurdu.

Kamuda sağlık , polisi, itfaiye, asker. özelde Market, Benzin istasonları ve Eczanlerler hariç 27 Marta kadar kaplı olacak… Özersay: Koronavirüs için OHAL ilan etmeden önce alınması geren kararları yürülüğe koyduk… Alınan kararlar şöyle: – Kamuda 27 Mart’ tarihine kadar idari izin. Polis, itfaiye,sağlık görevlileri dışında kamu görevlileri izinli olacak

– Özel sektörde eczane, fırın vb. dışındaki iş yerleri kapalı olacak.

– 1 Nisan 2020’ye kadar sadece KKTC vatandaşları KKTC’ye giriş yapacaktır, diğer kişileirin girişleri yasaklanmıştır. Bu kişilere 14 Gün evlerinde karantina uygulanacaktır

– Mağusa Devlet hastanesi karantina hastanesi olarak kullanılacaktı

– Casionlar kapatılacaktır

– Hafta başından itibaren kademeli olarak tedbirler artıyor.

– OHAL’den önce önemli ve radikal alınabilecek tedbirler alınıyor.

– Coronavirüs bilim kurulunun, KTTB ve TIP-İŞ’in açıkladığı kararları yürürlüğe koyuluyor.

Akıncı: OHAL önerdim