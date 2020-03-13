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Kuzey Güney toplam vaka sayaısı: 26

14 Mart 2020
krona virüs vaka sayısı

Kıbrıs adası genelinde coronavisus vaka sayısı 26 ya yükseldi.

Kıbrıs’ın Güneyinde vaka sayısı 21’e yükselirken adanın kuzeyinde resmi vakasayısı 5 olarak kaydedildi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, halka seslenerek korona virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla bazı tedbirler açıkladı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, korona virüsün yayılmasıyla herkesin duyduğu endişe ve güvnsizlik duygusunu bildiğini, bu nedenden dolayı hükemetin tedbir alma konusundaki kararlılığını dile getirmek istediğini ifade etti.

Öncelikli kaygılarının vatandaşların kamu sağlığının korunması buna müteakip olarak ise çalışanların, orta ölçekli işletmelerin, diğerlerinin ve nüfusun dayanıksız grubunun ekonomik yaşantısını güvence altına almak olduğunu söyleyen Anastasiadis, Rum Sağlık Bakanlığı’nın 23 Ocak 2020 itibarıyla almaya başladığı tedbirleri anımsattı.

Korona virüs konusunda bugüne kadar alınan tedbirlere de atıfta bulunan Anastasiadis, alınan tedbirlerin Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi ile istişarelerin ve tavsiyelerin sonucu olduğunu da belirtti.

Alınan tedbirlere ilişkin kişisel ve kollektif sorumluluğun üstlenilmesinden de söz eden Anastasiadis bu hastalığın herkes ile ilgili olduğuna da dikkati çekti.

Anastasiadis alınmakta olan tedbirlerin ve muhtemelen daha da alınacak tedbirlerin günlük olarak  herkesi etkileyeceğini ancak başka bir seçeneğin de bulumadığını ifade etti.

Anastasiadis bu kapsamda bazı tedbirler aldıklarını, buna göre; 15 Mart sabah itibarıyla 15 günlük dönemi kapsayacak şekilde, Kıbrıslı vatandaşlar, Güney Kıbrıs’ta yasal ikamet edenler, Güney Kıbrıs’ta çalışan Avrupa veya üçüncü ülke vatandaşları, ikili ve uluslararası anlaşmalardan hak kazanarak diplomatik hizmet veya misyon yetkisinde bulunan ülke vatandaşları, ilgili bakanlıktan gerekli iznin alınmasına bağlı olarak kaçınılmaz mesleki yükümlülüklere ilişkin üçüncü ülke veya Avrupa vatandaşlarının münferit durumları kategorisinde olmayan vatandaşların girişinin yasaklanmasına, Güney ve Kuzey arasındaki geçiş noktalarında sadece Kıbrıslı vatandaşlara, Kıbrıslı Türklere, Kıbrıslı Rumlara, Güney Kıbrıs’ta yasal ikamet edenlere, ikili ve uluslararası anlaşmalardan hak kazanarak diplomatik hizmet veya misyon yetkisinde bulunan ülke vatandaşların geçişine izin verilmesine karar verildiğini belirtti.

Anastasiaadis, gerekli olmadıkça kullanılmaması çağrısında da bulundu.

Anastasiadis Güney Kıbrıs’taki eğitim kurumlarındaki aranın 10 Nisan’a kadar uzatıldığını da belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü’nün pandeminin merkezinin Avrupa olduğunu açıkladıını söyleyen Anastasiadis, Kıbrıs’ta Güney ve Kuzey olmak üzere son 4 gün içinde 14 vakanın kaydedildiğini söyledi.

Ancak Anastasiadis’in açıklamasından kısa bir süre sonra Rum Sağlık Bakanlığı 7 yeni koronavirüs vakası tespit edildiğini, toplam vaka sayısının Güney Kıbrıs’ta 21’e yükseldiğini duyurdu.

Kamuda sağlık,  polisi,  itfaiye,  asker.  özelde Market, Benzin istasonları ve Eczanlerler hariç 27 Marta kadar kaplı olacak… Özersay: Koronavirüs için OHAL ilan etmeden önce alınması geren kararları yürülüğe koyduk…

Alınan kararlar şöyle:

  • – Kamuda 27 Mart’ tarihine kadar idari izin. Polis, itfaiye,sağlık görevlileri dışında kamu görevlileri izinli olacak

  • – Özel sektörde eczane, fırın vb. dışındaki iş yerleri kapalı olacak.

  • – 1 Nisan 2020’ye kadar sadece KKTC vatandaşları KKTC’ye giriş yapacaktır, diğer kişileirin girişleri yasaklanmıştır. Bu kişilere 14 Gün evlerinde karantina uygulanacaktır

  • – Mağusa Devlet hastanesi karantina hastanesi olarak kullanılacaktı

  • – Casionlar kapatılacaktır

  • – Hafta başından itibaren kademeli olarak tedbirler artıyor.

  • – OHAL’den önce önemli ve radikal alınabilecek tedbirler alınıyor.

  • – Coronavirüs bilim kurulunun, KTTB ve TIP-İŞ’in açıkladığı kararları yürürlüğe koyuluyor.

Akıncı: OHAL önerdim

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Bakanlar Kurulu’na yaklaşık bir saat süreyle başkanlık etti. Cumhurbaşkanı Akıncı, Koronavirüs nedeniyle başkanlık ettiği Bakanlar Kurulu’na olağanüstü durum ilan edilmesi önerisnde bulunduğunu açıkladı. Başbakan Ersin Tatar Başkanlığı’nda saat 18.00’de başlayan Bakanlar Kurulu Toplantısı, saat 19.30’da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın katılımıyla devam etti. Cumhurbaşkanı Akıncı, yaklaşık bir saat başkanlık ettiği toplantıdan ayrılırken yaptığı açıklamada, Anayasa’nın 124’üncü maddesi uyarınca, elinde bulunan yetki çerçevesinde Bakanlar Kurulu’nu olağanüstü toplantıya çağırdığını belirtti.

Koronavirüse karşı tedbirlerin zamanında alınmasının önemini vurgulayan Akıncı, “paniklemeyeceğiz ama rahat da olmayacağız. Tedbirleri zamanında almamız gerektiğiniz unutmamalıyız” dedi. Konuşmasında İtalya örneğini veren Akıncı, gerekli tedbirler çabucak alınmazsa ileriki günlerde büyük sıkıntılar yaşanabileceğini kaydetti. Akıncı, “Bu durumda rahat olunmaması gerekir. İtalya gibi gelişmiş bir ülke dahil, diğer toplumlara çağrı yapıyor ‘bizim yaptığımız hataları siz yapmayın’ diyor, 5 vakamız var, her an artabilir” dedi. Vaka sayısının Rum Kesiminde 14’e çıktığına işaret eden Akıncı, “Çünkü geometrik bir artış söz konusudur, birdir, beştir sonra birden büyüyebilir ve bizi ciddi bir sıkıntıya sokabilir. Biz tedbirlerimizi hala zamanımız varken alalım” ifadelerini kullandı. Akıncı, “Anaysanın 124’üncü maddesi uyarınca olağanüstü durum ilan edilmesi önerisini yaptım, partiler bu konuda uyum içerisinde. Bu öneri demokratik, hak ve özgürlüklere dokunma amaçlı değildir ve olamaz. Sadece ve sadece sağlık ve bu anlamda bizim 14 gün süre ile içimize kapanmamız gerekiyor ve herkesin bu süreyi zaruriyet dışında evinde geçirmesi gerekiyor.” Dedi.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin kendisine ulaştırdığı bilimsel verileri de aktaran Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle konuştu: “Eğer tedbiri alır ve eve kapanırsak, yani izole olursak, sadece temel hizmetler olursa yine de 189 vakaya ulaşıyoruz. Ama bu tedbiri almazsak ve sadece daha önce alınan tedbirlerle devam edersek yüzde 15 artışla bu rakam 2 bin 180’e ulaşır. Ancak alınan bu tedbirler yeterli olmazsa 15 Nisan’a kadar 22 bin 645 vakaya ulaşılabilir.” Bu rakamların “derhal tedbir alınmasını” işaret ettiğini söyleyen Akıncı, sorumluluk içinde hükümetin de attığı adımlar olduğunu ancak tedbirlerin kısmen alındığını ifade etti. İbadet haneler, eğlence yerleri gibi tüm benzer yerlerde tedbirler alınması gerektiğini hatırlatan Akıncı, “binlerce insan Cuma namazını yan yana kıldı, evlerinden de kılabilirlerdi, ancak Din İşleri Dairesi’ne bunu bir karar olarak önerdim, iletilmediği için böyle bir olay yaşandı. Umarım bu nedenle bir vaka ortaya çıkmaz.” İfadelerini kullandı. Akıncı, “bu noktadan itibaren hiç tereddüte gerek yok. Bakanlar Kurulu bugün bu kararı almada kararlı değil. Pazar günü tekrar toplanalım diyorlar. Ben seve seve gelirim dedim. Bu sürede halkımıza evlerinde kalmaları çağrısında bulunuyorum. Zorunlu olmadıkça hafta sonu evlerden çıkılmasın.Umarım karar almakta geç kalmayız bunun vebali ödenebilecek gibi değil.” dedi.




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