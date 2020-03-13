Erhürman: Kararlarda belirsizlik var!

CTP Genel Başkanı Tufan erhürman olağanüstü toplanan Bakanlar Kululu kararlarını belirsizlik içerdiği kosunuda eleştirdi…
Erhürman’ın açıklaması şöyle:
Bakanlar Kurulu kararında belirsizlik içeren pek çok nokta var. Kamuda “ve benzeri hizmetler”, özel sektörde “gibi temel ihtiyaçların karşılanması çerçevesinde hizmet üreten işletmeler” gibi. Bu belirsizlikler giderilmezse kimin idari izinli olduğu, kimin iş yerini açabileceği konusunda sıkıntı yaşanacaktır. Ayrıca güneyden kuzeye geçen vatandaşlarımızın da 14 gün ev karantinasında kalıp kalmayacağı tam olarak anlaşılamıyor. Bunların Pazartesiden önce netleştirilmesi ve kimin ne yapacağını bilmesi gerekiyor. Sokağa çıkmanın sınırlanması konusunun değerlendirilmesi için 48 saat beklenmesine gerek yoktu bence. Ama bu 48 saat içerisinde o konunun da ayrıntılı bir biçimde çalışılması ve herkesin ne yapabileceğini bileceği bir metnin hazırlanması şart. Bir de bu süre içerisinde çalışamayacak olan insanlarımızın doğacak kayıpları için hızla bir paket çalışması yapmak gerekiyor. Bu çalışmalar için her türlü katkıyı yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha söylemek istiyorum. Ama hepsinden önemlisi yurttaşlarımızın önümüzdeki günlerde çok zorunlu olmadıkça evden çıkmamaya, ev karantinasında olması gerekenlerin bunu ciddiyetle uygulamaya özen göstermesi. Bu krizi her birimiz üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirerek, hep birlikte aşacağız.
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