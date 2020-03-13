Anastasiadis halka seslendi: Sadece Kıbrıslı Türk ve Rumlar

Rum Lider Nicos Anastasiadis resmi sosyal medya hesabından ulusa seslendi. Anastasiadis: “Mevcut krizin sonuçlarını etkili bir şekilde en aza indirmek için hükümetin gerekli tedbirleri almaya devam etme kararlılığını bu gece tüm vatandaşlara hitap ediyorum” notuyla paylaştı…

1. Okullar 10 Nisan’a kadar kapalı.

2. Açık olan geçiş kapılarından sadece Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar geçecek.

3. Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar önümüzdeki 14 gün adadan özel izinle çıkılabilecek.