İtalya, Fransa ve ABD’de ölüm ve vaka sayıları artıyor

İtalya’da yeni tip Corona virüsten (Covid-19) ölenlerin sayısı 250 kişi artarak, 1266’ya yükseldi. Fransa’da ise salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 79’a, enfekte sayısı 3 bin 661’e yükseldi. ABD’de ise teyid edilen yeni tip Corona virüs (Covid-19) vakasının 1700’e yaklaştığı, ölü sayısının ise 41 olduğu belirtildi.

İtalyada, 3 hafta önce patlak veren Covid-19 nedeniyle bilanço ağırlaşmaya devam ederken, bugün bir günde kaydedilen en yüksek ölüm sayısına ulaşıldı.

İtalya Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, başkent Roma’da düzenlediği basın toplantısında, ülke genelindeki Covid-19 vakalarına ilişkin son durumu paylaştı.

Ülkede mevcut Corona virüs vaka sayısının 14 bin 955’e çıktığını ifade eden Borrelli, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Corona virüs bulaşanların toplam sayısının ise 17 bin 660 olduğunu bildirdi.

Borrelli, ölü sayısının düne göre 250 kişi daha arttığını ve toplam sayının 1266’ya yükseldiğini belirtti.

İtalya Sivil Savunma Genel Müdürü, toplam ölü sayısından 890’ının virüsten en çok etkilenen kuzeydeki Lombardiya Bölgesi’nden olduğunu kaydetti.

Borrelli, dün 1258 olarak açıkladığı iyileşenlerin sayısının bugün 181 kişi daha artarak 1439’a ulaştığını duyurdu.

İtalya Yüksek Sağlık Kurumu Başkanı Silvio Brusaferro da hayatını kaybedenlerin ortalama yaşının 80 olduğunu bildirdi.

Diğer yandan, Lombardiya Bölgesel Yönetim Başkanı Attilio Fontana, ilk kırmızı bölge ilan edilerek karantinaya alınan Lodigiano’da bugün vaka sayısında hiç artış olmadığını bildirdi.

Corona virüs, İtalya’da en çok yaşlıları etkilerken, La Repubblica gazetesinin haberinde de kuzeydeki Torino’da 97 yaşında bir erkek hastanın 7 günde iyileştiği ifade edildi.

İTALYANLAR ŞARKILARLA BİRBİRLERİNE DESTEK OLUYOR

Ülke genelinde uygulanan karantina koşulları sebebiyle evlerine kapanan İtalyanlar, sosyal medyadan “Her şey iyi olacak (Tutto andra bene)” etiketiyle yapılan çağrılarla saat 18.00’de evlerinden müzikler açarak birbirlerine destek oldu.

Bu arada İtalyanların, sağlık görevlilerine desteklerini belirtmek, Corona virüsle mücadelede gösterdikleri çabalara teşekkür jesti yapmak için pencere ve balkonlara çıkarak alkışlarla tempo tutacakları belirtildi.

FRANSA’DA SON DURUM

Fransa’da yeni tip Corona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 79’a, enfekte sayısı 3 bin 661’e yükseldi.

Sağlık Bakanı Olivier Veran, düzenlediği basın toplantısında, Corona virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 18 artarak 79’a ulaştığını belirterek, vaka sayısının da 800’den fazla yükselerek 3 bin 661’e çıktığını, bu hastalardan 154’ünün yoğun bakımda tedavi gördüğünü söyledi.

Veran, virüse yakalananların yüzde 98’inin iyileştiğini kaydetti.

Salgının ülkede hızlı şekilde yayılmaya devam ettiğini belirten Veran, halkı zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaya davet etti.

Bu arada başkent Paris’in önemli simgelerinden Eyfel Kulesi, salgın nedeniyle yeni bir duyuruya kadar ziyarete kapatıldı.

ABD’DE COVİD-19 VAKA SAYISI 1678, ÖLÜ SAYISI 41 OLDU

ABD’de teyid edilen yeni tip Corona virüs (Covid-19) vakasının 1700’e yaklaştığı, ölü sayısının ise 41 olduğu belirtildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından derlenen son verilere göre, ülkede teyid edilen Covid-19 vaka sayısı 1678 oldu.

Rakamlar her geçen gün yükselirken, salgından ölenlerin sayısı ise 41’i buldu.

29 EYALETTE ‘ACİL DURUM’ İLAN EDİLDİ

ABD genelinde 50 eyaletin 46’sında salgın vakalarına rastlanırken, bu eyaletlerden 29’u acil durum ilan etti.

33 vakanın teyid edildiği Louisiana eyaletinde 4 Nisan’da yapılması planlanan ön seçimlerin, yeni tip Corona virüs salgını nedeniyle 2 ay ertelendiği bildirildi.

Louisiana, salgın nedeniyle ABD’de ön seçimleri erteleyen ilk eyalet oldu.