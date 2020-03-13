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Güney spor salonlarını kapatmaya karar verdi

13 Mart 2020
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Güney Kıbrıs 10 Nisan’a kadar spor salonlarını kapatmaya karar verdi…

Kıbrıs Spor Örgütü (CMO), Sağlık ve Eğitim Bakanlarının talimatlarını takiben, Örgüt’ün özel spor salonlarının ve spor salonlarının faaliyetini 10 Nisan 2020 Cuma gününe kadar durdurmaya karar verdiğini açıkladı.

 




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