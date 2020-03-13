Market, Benzin istasyonları ve Eczaneler hariç 27 Marta kadar kapalı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Bakanlar Kurulu’na yaklaşık bir saat süreyle başkanlık etti. Cumhurbaşkanı Akıncı, Koronavirüs nedeniyle başkanlık ettiği Bakanlar Kurulu’na olağanüstü durum ilan edilmesi önerisinde bulunduğunu açıkladı. Başbakan Ersin Tatar Başkanlığı’nda saat 18.00’de başlayan Bakanlar Kurulu Toplantısı, saat 19.30’da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın katılımıyla devam etti. Cumhurbaşkanı Akıncı, yaklaşık bir saat başkanlık ettiği toplantıdan ayrılırken yaptığı açıklamada, Anayasa’nın 124’üncü maddesi uyarınca, elinde bulunan yetki çerçevesinde Bakanlar Kurulu’nu olağanüstü toplantıya çağırdığını belirtti.

Koronavirüse karşı tedbirlerin zamanında alınmasının önemini vurgulayan Akıncı, “paniklemeyeceğiz ama rahat da olmayacağız. Tedbirleri zamanında almamız gerektiğiniz unutmamalıyız” dedi. Konuşmasında İtalya örneğini veren Akıncı, gerekli tedbirler çabucak alınmazsa ileriki günlerde büyük sıkıntılar yaşanabileceğini kaydetti. Akıncı, “Bu durumda rahat olunmaması gerekir. İtalya gibi gelişmiş bir ülke dahil, diğer toplumlara çağrı yapıyor ‘bizim yaptığımız hataları siz yapmayın’ diyor, 5 vakamız var, her an artabilir” dedi. Vaka sayısının Rum Kesiminde 14’e çıktığına işaret eden Akıncı, “Çünkü geometrik bir artış söz konusudur, birdir, beştir sonra birden büyüyebilir ve bizi ciddi bir sıkıntıya sokabilir. Biz tedbirlerimizi hala zamanımız varken alalım” ifadelerini kullandı. Akıncı, “Anaysanın 124’üncü maddesi uyarınca olağanüstü durum ilan edilmesi önerisini yaptım, partiler bu konuda uyum içerisinde. Bu öneri demokratik, hak ve özgürlüklere dokunma amaçlı değildir ve olamaz. Sadece ve sadece sağlık ve bu anlamda bizim 14 gün süre ile içimize kapanmamız gerekiyor ve herkesin bu süreyi zaruriyet dışında evinde geçirmesi gerekiyor.” Dedi.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin kendisine ulaştırdığı bilimsel verileri de aktaran Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle konuştu: “Eğer tedbiri alır ve eve kapanırsak, yani izole olursak, sadece temel hizmetler olursa yine de 189 vakaya ulaşıyoruz. Ama bu tedbiri almazsak ve sadece daha önce alınan tedbirlerle devam edersek yüzde 15 artışla bu rakam 2 bin 180’e ulaşır. Ancak alınan bu tedbirler yeterli olmazsa 15 Nisan’a kadar 22 bin 645 vakaya ulaşılabilir.” Bu rakamların “derhal tedbir alınmasını” işaret ettiğini söyleyen Akıncı, sorumluluk içinde hükümetin de attığı adımlar olduğunu ancak tedbirlerin kısmen alındığını ifade etti. İbadet haneler, eğlence yerleri gibi tüm benzer yerlerde tedbirler alınması gerektiğini hatırlatan Akıncı, “binlerce insan Cuma namazını yan yana kıldı, evlerinden de kılabilirlerdi, ancak Din İşleri Dairesi’ne bunu bir karar olarak önerdim, iletilmediği için böyle bir olay yaşandı. Umarım bu nedenle bir vaka ortaya çıkmaz.” İfadelerini kullandı. Akıncı, “bu noktadan itibaren hiç tereddüte gerek yok. Bakanlar Kurulu bugün bu kararı almada kararlı değil. Pazar günü tekrar toplanalım diyorlar. Ben seve seve gelirim dedim. Bu sürede halkımıza evlerinde kalmaları çağrısında bulunuyorum. Zorunlu olmadıkça hafta sonu evlerden çıkılmasın.Umarım karar almakta geç kalmayız bunun vebali ödenebilecek gibi değil.” dedi.