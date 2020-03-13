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Güneyde 7 kişide daha coronavirüs

14 Mart 2020

Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı 7 coronavirüs vakasının daha olduğunu açıkladı.

Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı 7 coronavirüs vakasının daha olduğunu açıkladı. 7 kişiden 5’inin daha önce coronavirüs olanlarla temas ettiği açıklandı.

5 kişi karantinaya alınırken diğer iki kişi Limasol Hastanesi’ne kaldırıldı. 7 kişinin tümü geçtiğimiz günlerde İngiltere’den geldi.

Kıbrıs’ın güneyinde toplam vaka sayısı 21 oldu. Kıbrıs’ın tümünde sayı 26’ya çıktı.

 

 




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