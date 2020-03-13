Akıncı: Bakanlar Kurulu’na Olağanüstü Durum ilan edilmesi önerisi yaptım

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Anayasa’nın 124’üncü maddesi uyarınca, Bakanla Kurulu’na Olağanüstü Durum ilan edilmesi önerisi yaptığını söyledi.
Akıncı toplantıdan çıkışında yaptığı açıklamada, sağlıkla ilgili örgütlerden aldığı uyarı ve tavsiyeler, aynı zamanda salgının dünyadaki sebep olduğu sonuçları görerek, Bakanlar Kurulu’nu toplantıya çağırmayı istediğini belirtti.
Panik yapmamak, aynı zamanda çok da rahat olmamak gerektiğini söyleyen Akıncı, sonuca ulaşmak ve en erken zamanda bundan kurtulmak istersek tedbirleri almamız gerekir açıklamasında bulundu.
“HAK VE ÖZGÜRLÜKLERE KISITLAMA DEĞİL, KONU SAĞLIK”
“Partilerle görüşmem neticesinde, onların uyum içinde bu konuyu bir siyaset malzemesi yapmayacaklarını söylediklerini gördüm” diyen Akıncı, bu önerinin bir OHAL anlamına gelmediğini, herhangi bir özgürlüklere dokunma durumunu getirmeyeceğini ve demokratik hak ve özgürlüklere kısıtlama getirmeyeceğini vurguladı.
Demokratik hak ve özgürlüklerin kısıtlamaya değil, daha da geliştirilmeye ihtiyacı olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı, konunun sadece sağlık olduğunu ve KKTC’nin 14 gün süreyle kendi içine kapanması gerektiğini de vurguladı.
Zaruri hizmetler dışında herkesin bu süreyi evinde geçirmesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı, bugün Rum Lider Anastasiadis ile görüştüğü sıralarda dahi, korona virüs vakasının Güney Kıbrıs’ta artış göstererek 14’e ulaştığını ifade etti.
Tabipler Birliği’nin kendisine ulaştırdığı istatistik ve grafiklere de işaret eden Cumhurbaşkanı Akıncı, tüm tedbirlerin alınması ve konunun bu akşamdan itibaren uygulanarak Bakanlar Kurulu’nda alınacak kararın Meclis’e gönderilmesi halinde nüfusun yüzde 10’una denk gelecek şekilde, korona virüs vakasının 89’a ulaşabileceğinin ön görüldüğünü söyledi.
Tedbir alınmadığı takdirde, 15 Nisan’a kadar 22 bin 600 vaka sayısına ulaşılabileceği tehlikesi bulunduğunu söyleyen Akıncı, bunun da 1 ay içerisinde yoğun bakımda bin 132 hasta anlamına geleceğine dikkat çekti.
“Bu rakamlar bize bir tek şey söylüyor derhal tedbir alın diyor” ifadelerini kullanan Akıncı, hükümetin süreç içerisinde aldığı tedbirlere de teşekkür ederek, ancak eksikler olduğunu, bugün Cuma namazının toplu ortamlarda kılındığını, fakat bu şekilde yapılmasının doğru olmadığını ifade etti.
Din İşleri Başkanlığı’na dün toplu ibadet edilmemesi gerektiğinin iletilmesini istediğini , fakat bunun yapılmadığını söyleyen Akıncı, diğer mekanlar ve eğlence yerleri dahil, tüm tedbirlerin dünden alınması gerektiğini ve bu konuda hiçbir tereddütte gerek olmadığını kaydetti.
“BU AKŞAM BU KARARI ALAMADIK”
“Bakanlar Kurulu’nun biraz düşünmeye ihtiyacı var belli ki“ diyen Akıncı, bu akşam Bakanlar Kurulu’nda bir karar alınıp yarın Cumhuriyet Meclisi’nin olağanüstü toplanmasını beklediğini, fakat bu yönde bir karar çıkmadığını, Bakanlar Kurulu’nun ancak Pazar günü tekrar toplanıp kendisiyle bir araya gelebileceğini söylediklerini ifade etti.
HALKA HAFTA SONUNU EVDE GEÇİRMESİ ÇAĞRISI YAPTI
Vatandaşlara zorunlu olmadıkça hafta sonu dışarıya çıkmama çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Akıncı, toplumun bu sıkıntıları aşacağını ve korona virüsü konusunda İtalya gibi bir örnek dururken, çok geç kalınmamasını umduğunu söyledi.
Bir soruya karşılık Akıncı, hükümetin alınabilecek ekstra tedbirlerle bu durumun atlatılabileceği kanaatinde olduğunu, fakat kendisinin böyle düşünmediğini de ifade etti.
BAŞSAVCI DA TOPLANTIDAYDI
Başka bir soruya karşılık da Akıncı, Başsavcının da toplantıda olduğunu ve Anayasal olarak kendisinden görüş alındığını belirterek, yarın Meclis’in olağanüstü toplanıp, sağlık konusunda Olağanüstü Durum ilan edilmesi ve Sağlık Bakanı’nın tam yetki ile donatılması konusunda kendisinden görüş alındığını belirtti.
Konunun sıkı yönetimle bir ilgisi olmadığını, askere veya güvenlik kuvvetlerine konu ile ilgili yetki verilmesi gibi bir durum olmadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Ben buraya bunları konuşmaya gelirken Başbakan, daha ben gelmeden OHAL veya sokağa çıkma yasağı söz konusu olmadığını ilan etti” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Akıncı, korona virüs tespit edilen turistleri getiren otobüs şoförünün sokakta gezdiği bilgisinin kendisine geldiğinin ve şu an kaç kişi ile temas ettiğinin bilinmediğini de sözlerine ekledi.
Akıncı açıklamasının ardından Başbakanlıktan ayrıldı, toplantı devam ediyor.
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