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Toplu taşıma faaliyetleri 27 Mart’a kadar durduruldu

14 Mart 2020

Taksiler hariç kamu araçlarıyla yapılan tüm toplu taşıma faaliyetleri, Bakanlar Kurulu kararıyla 27 Mart’a kadar durduruldu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kısıtlamaya dahil edilmeyen ve bu süreçte çalışacak taksi şoförlerinin maske ve eldiven takması ve tüm taksilerin günde en az 3 kere dezenfekte edilmesi zorunlu kılındı.

Bu süre zarfında taksimetre kullanılmaması, belirlenen fiyat tarifesi haricinde ücret talep edilmesi ve benzeri durumların çok sıkı denetleneceği vurgulanan açıklamada, tespit edilmesi halinde ciddi yaptırım uygulanacağı belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, bu çerçevede her türlü uyarı ve ihbar için 7/24 esasında hizmet veren 1181 “Alo Ulaşım” hattının aranması istendi.

 




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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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