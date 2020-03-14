Kıbrıs

İŞAD’dan hükümete ekonomik tedbir alma çağrısı

14 Mart 2020

Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD) Başkanı Enver Mamülcü, hükümete; sağlıkta alınan tedbirlerle birlikte gerekli ekonomik tedbirleri de alması çağrısında bulundu.

Mamülcü, Covid-19 salgını karşısında, ekonomik çöküntü ve işten çıkarmalar olabileceğini kaydetti ve alınması gereken ekonomik tedbirlere işaret etti.

Mamülcü açıklamasında, düşük faizli geri ödeme süresi uzun kredilerin sağlanması; sosyal sigorta, ihtiyat sandığı primleri ve buna benzer kamuya yapılacak ödemelerin ötelenmesi;
Kira, stopaj ödemeleri için kiracıları koruyucu önlemlerin alınması, mal sahipleri ile bu hususta devletin muhatap olması; hizmet sektörünün bu salgından daha çok etkileneceği için koruma altına alınmasının gerektiğini belirtti.

Sokağa çıkma yasağı olasılığına da değinen Mamülcü, “Sokağa çıkma yasağı çözüm yönünde bir bakış olmamakla daha gerçekçi tedbirler olan önlemleri hayata geçirip halkımızın güvenliğini ve sağlığını koruma erdemi içerisinde hareket etmek gerekmektedir” dedi.




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