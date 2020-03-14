Rogers: Önce sağlık, halk sağlığı!

HP Girne Milletvekili Jale Refik Rogers sosyal medya üzerinden Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararlarla ilgili açıklama yaptı.

HP Girne Milletvekili Jale Refik Rogers’in sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalar;

”Bakanlar kurulu dün gece halk sağlığını korumak için çok yerinde kararlar aldı. Şimdi toplum olarak bizlere düşen bu süreçte kurallara uymak ve kalabalık yerlerden kaçınmak.

Mümkün olduğunca dışarıya çıkmayınız. Eğer çıkmanız gerekiyorsa, bulunduğunuz market gibi kamusal alanlarda 2 metre kuralına uyunuz. Kasa sırasında, alış veriş yaparken, İnsanlarla aranızda mümkünse 2, en az 1 metre bırakmaya özen gösterin. Eczaneye gibi küçük mekanlarda içeriye doluşmak yerine 2 metre kuralına uyun. Dışarıda beklemeyi tercih edin.

Bu süreçte temel ihtiyaçlarımızı karşılayacağız. Ama fiziksel temastan olabildiğince kaçınarak, hareket alanımızı minimize etmek çok önemlidir. Bu süreci düzgün yönetmek için hepimize görev düşüyor. Eğer yönetilebilirse, hem hayat durmaz, hem de korunuruz.

Bugün, belki de kararların gece çok geç saatte alınabilmesi ile oluşan bilgi kirliliği ile de alakalı olarak birçok iş yerinin açık olduğu ile ilgili ihbarlar alıyoruz. Bu konuda polis, belediye, kaymakamlık denetimlerine başlamıştır.

İşverenlerin, halk sağlığını korumak açısından kurallara uyması bu noktada büyük önem taşımaktadır. Lütfen hayatımızı idame ettirmek için gerekli temel ihtiyaçlar satan, tedarik eden veya üreten is yerleri dışındaki yerler işletmelerini durdurmaya özen göstersinler. Bu iş şaka değil.

Şu anda ekonomik kaygılarla kurallara uymamak bu sürecin uzamasına ve birçok insanımızın hayatını kaybedebileceği kaosa kadar gidebilir. O yüzden önlemlerimizi almak zorundayız. Durum ciddidir.”