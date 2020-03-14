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BKKTÖF yurtdışından Kıbrıs’a dönecek öğrenciler için bilgilendirme yaptı

14 Mart 2020

Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu sosyal medya üzerinden yurtdışından Kıbrıs’a dönecek öğrenciler için bilgilendirme yaptı;

”Hepimizin aklında ülkemize dönüp dönemeyeceğimiz, döneceksek bunu nasıl yapacağımız var. Federasyon olarak ev karantinası ve seyahatte alınan önlemlerle ilgili Kıbrıs Türk Tabipler Birliğiyle görüştük. Yaşadığınız herhangi bir soruna dair bizimle iletişime sosyal medyadan, Bölge Temsilciniz veya herhangi bir Federasyon yetkilisi aracılığıyla geçebilirsiniz. Ev karantinasında öğrencilerimize sosyal destekle ilgili değerlendirmelerimiz devam etmektedir, bu konuda da bize ulaşmaktan çekinmeyiniz.”

 




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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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