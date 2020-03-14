BKKTÖF yurtdışından Kıbrıs’a dönecek öğrenciler için bilgilendirme yaptı

Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu sosyal medya üzerinden yurtdışından Kıbrıs’a dönecek öğrenciler için bilgilendirme yaptı;

”Hepimizin aklında ülkemize dönüp dönemeyeceğimiz, döneceksek bunu nasıl yapacağımız var. Federasyon olarak ev karantinası ve seyahatte alınan önlemlerle ilgili Kıbrıs Türk Tabipler Birliğiyle görüştük. Yaşadığınız herhangi bir soruna dair bizimle iletişime sosyal medyadan, Bölge Temsilciniz veya herhangi bir Federasyon yetkilisi aracılığıyla geçebilirsiniz. Ev karantinasında öğrencilerimize sosyal destekle ilgili değerlendirmelerimiz devam etmektedir, bu konuda da bize ulaşmaktan çekinmeyiniz.”