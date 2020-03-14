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Harmancı: Açık iş yerleri polise rapor edilecek

14 Mart 2020
Harmancı

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Harmancı, belediyenin zabıta ekiplerinin, Bakanlar Kurulu kararlarına aykırı olarak açık olan iş yerlerini denetleyerek, polise rapor edeceğini duyurdu. Açık kuaförler/ berberler var, restoranlar var, lütfen bunun denetim mekanizmaları nasıl olacak ivedi belirlenmeli, insanlarla bire bir temas eden meslekler bunlar, gidenler ayrı vaka! ama kapalı tutabilmek için denetim mekanizmaları bir an önce oluşturulmalı ve eylem planı duyurulmalı.

1. Su akışı borcundan dolayı kapalı olan konut abonelerimiz, belirlenen listelere göre sistematik olarak bu süreçte akıma açılacaktır.

2. Kamusal sağlığın daha fazla tehdit altına alınmaması için çöp hizmetleri aksatılmadan devam edecektir. Bu süreçte tüm yurttaşlarımızın çalışanlarımızın sağlığını riske atmadan tüm atıklarını düzgün bir şekilde paketlenmesini sizlerden önemle rica ediyoruz.

3. Kanalizasyon şubemiz arıtma, pompa istasyonu ve kuyu çekmelerine hizmet verecektir. Bu da kamusal sağlığın daha fazla riske edilmemesi için gereklidir.

4. Zabıta şubemiz açık iş yerlerini denetleyerek polise rapor edecektir, fırsatçılar ve kamu güvenliği bu dönemde hortlayabilir.

5. Lefkoşa Türk Belediyesi bu dönemde sadece 185 no’lu telefonla yurttaşlardan bilgi alacaktır.

6. Park bahçe, yaşlılar, imar, emlak ve sair alanlarda faaliyetler bir dönem için askıya alınmıştır.

7. Yaşlılarımızın diyaliz ihtiyaçları için hastaneye götürülmeleri devam edecektir. Lefkoşa Türk Belediyesi Lefkoşa Türk Belediyesi; başkan, idare, memur, işçileri ve sendikası ile eş güdümlü içerisinde çalışmaya devam edecekler ve sürekli olarak bakanlıklardan gelecek olan direktifler konusunda hareket edeceklerdir. Lefkoşa Türk Belediyesi




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