Koronavirüs’te bugün ne oldu?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) açıklamasıyla ‘pandemi’ ilan edilen yeni tip Koronavirüs’ten (Kovid-19) etkilenen kişi sayısı dünya çapında 145 bini aştı. Dünya çapında 5 bin 429 insan Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Dünya genelinde virüse karşı sert önlemler alınmaya devam ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamayla ülkesinde ‘ulusal acil durum’ ilan etti. Türkiye, 9 Avrupa ülkesiyle seferlerini durdurdu. Hindistan, ülkeyi ziyarete kapattı.

Salgının başladığı ülke olan Çin’de virüsün yayılma hızı iyice düştü. Ülkede son 24 saatte 11 yeni vaka tespit edildi ve 13 kişi hayatını kaybetti. Ülkede salgın nedeniyle yaşanan toplam can kaybı 3 bin 193’e yükselirken, tespit edilen vaka sayısı 3 bin 610’unun durumu ciddi olmak üzere 80 bin 824’e yükseldi.

TC Sağlık Bakanı Koca dün yaptığı açıklamayla Türkiye’deki vaka sayısının 5’e yükseldiğini duyurdu.

Avrupa’da en ciddi salgının yaşandığı ve ülke genelinde karantina ilan edilen İtalya’da da 17 bin 660 vaka bulunuyor. Ülkede bin 200’den fazla kişi Koronavirüs kaynaklı sebeplerden hayatını kaybetti.

Bugün (13 Mart 2020) dünyada yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili yaşanan gelişmeler şöyle:

İran’da ölü sayısı 611’e yükseldi

İran’da Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 611’e, vaka sayısı 12 bin 729’a yükseldi.

Yunanistan’da ölü sayısı 3’e yükseldi

Yunanistan’da Koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 3’e yükseldi.

Britanya’da yerel seçimler ertelendi

Britanya’da yerel seçimler ve Londra belediye başkanlığı seçimleri Koronavirüs salgını sebebiyle önümüzdeki seneye ertelendi. Seçim Komisyonu, ülkedeki salgının kampanya sürecini ve oy verme işlemini etkileyeceğini düşündükleri için bu kararı aldıklarını belirtti.

Türkiye’den 9 Avrupa ülkesine uçuşlar durduruldu

Türkiye’de dün yapılan Bilim Kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda’dan yapılacak uçuşlar iki taraflı olarak durduruldu.

Moritanya’da ilk vaka

Batı Afrika ülkesi Moritanya’da, ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiği bildirildi.

Beyaz Saray doktoru: Trump, Koronavirüs taşıyan ikinci bir kişiyle temasa geçti ancak karantinaya alınmasına gerek yok

Beyaz Saray doktoru, ABD Başkanı Donald Trump‘ın daha sonra yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) taşıdığı tespit edilen ikinci bir kişiyle geçen hafta sonu temasa geçtiğini ancak test olmasına veya karantinaya alınmasına gerek olmadığını ifade etti

Trump geçen hafta Brezilya İletişim Bakanı Fabio Wajngarten ile yemek yemiş, kısa süre sonra Brezilyalı bakanın Koronavirüs taşıdığı tespit edilmişti. Beyaz Saray doktoru Sean P. Conley, Trump’ın Mar-a-Lago’da katıldığı bir akşam yemeği etkinliğinde kısa süreli temasa geçtiği konuklardan birinde de Koronavirüs görüldüğünü duyurdu.