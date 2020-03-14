Kıbrıs

Çiftçiler Birliği gıda üretimi, ithalatı ve ihracatın durmaması gerektiğini vurguladı

14 Mart 2020

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, gıda üretiminin, gıda ithalatının ve ihracatının durmaması gerektiğini vurguladı.

Birlik basın bürosundan yayınlanan bildiride, gıda ithalatının, ihracatının ve üretiminin durmaması, haksız para kazanmanın önüne geçilebilmesi için Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, ticaretin bağlı olduğu Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı’nın ayrı bir komite kurması gerektiğini ifade edildi.

Temel ihtiyaç karşılayan marketlerin açık kalmasının bir anlam ifade etmediği belirtilen açıklamada, marketlere gıda (tarımsal ürün) sağlayan üreticilerin, ithalatçıların, temel ihtiyaç olan gıda ürünlerini sağlayacak toptancıların çalışıp çalışmayacağına ilişkin kararın net bir şekilde belirtilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Gıda üretiminin ve ithalinin durmasının piyasada haksız yere para kazanmayı da beraberinde getireceği ifade edilen açıklamada, bu konunun gıda sektörünün bağlı olduğu Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın temel görevi olması gerektiği kaydedildi.

“HAYVAN ÜRETİCİLERİNİN STOKLARI SINIRLI”

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği aynı zamanda hayvansal üretimle birlikte tarımsal üretim yapan üreticilerin stoklarının sınırlı olduğunu ve stokları düzenlemeye yönelik kararların da alınması gerektiğini kaydetti.

Haksız para kazanmanın önüne geçebilmenin temelinde tarımsal üretimin devam etmesinin yattığına işaret edilen açıklamada, “Gıda üretiminin ve tüketiminin normal pazar fiyatında devam edebilmesi için ise Bakanlar Kurulu yeni kararlar almalı, halkı panik havasından uzaklaştırılması gerekmektedir “ denildi.

Halka hükümetin aldığı kararlara uyma çağrısında bulunulan açıklamada, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin her türlü yardıma da hazır olduğu belirtildi.




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