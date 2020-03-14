Çin’de korona virüsünden ölü sayısı 3 bin 193’e yükseldi

Çin’de koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 193’e yükseldi

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs nedeniyle ülkede son 24 saatte 13 kişi hayatını kaybetti, 11 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede salgın nedeniyle yaşanan toplam can kaybı 3 bin 193’e yükselirken, tespit edilen vaka sayısı 3 bin 610’unun durumu ciddi olmak üzere 80 bin 824’e yükseldi.

Şüpheli vaka sayısı 115, müşahade altındaki kişi sayısı 10 bin 879’a gerilerken, bugüne kadar iyileşerek taburcu edilenlerin sayısı 65 bin 541’e çıktı.

Dünya genelinde birçok ülkede hızla artan Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayısı nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü, Kovid-19’un “pandemi” olarak nitelendirilebileceğini açıklamıştı.