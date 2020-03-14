Sağlık Bakanı Pilli, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı

Sağlık Bakanı Ali Pilli, tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlayarak, “Sağlığın ayakta kalması için en büyük unsur sağlık çalışanlarımızdır” dedi.

Sağlık Bakanı Pilli yayımladığı mesajda, tüm dünyayı etkisi altına alan Korona Virüsü salgını ile mücadele ettikleri bu dönemde kuşkusuz en büyük destekçi ve güvenceleri olan tüm doktorların ve sağlık çalışanlarının özveri ile topluma hizmet vermeye devam ettiğini vurguladı.

Pilli, hastanede yaşanan talihsiz yangının ardından yine sağlık çalışanlarıyla bu zor süreci atlattıklarını ve yaraları sarmaya devam ettiklerini kaydetti.

Sağlık alanındaki hizmetlerin aksamadan devam etmesi, sağlık çalışanlarının memnuniyeti ve halkın en iyi hizmeti her koşulda alması için Sağlık Bakanlığı olarak sağlık çalışanlarından aldıkları destekle gece gündüz demeden çalışmaya devam ettiklerini ifade eden Pilli, şöyle devam etti:

“Bilmenizi isterim ki, toplum sağlığı bizim en büyük önceliğimizdir. Sağlık hizmetleri aralıksız olarak devam etmektedir. Sağlığın ayakta kalması için ise en büyük unsur sağlık çalışanlarımızdır.

Bu duygu ve düşüncelerle zaman mefhumu olmaksızın fedakarca insanların sağlıklı yaşaması için ellerinden gelen her türlü çabayı esirgemeyen, tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun.”