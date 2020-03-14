Kıbrıs

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu, cihaz kullanım sürelerini uzattı

14 Mart 2020

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu, cihaz kullanım sürelerini 30 Nisan’a kadar uzattığını açıkladı.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamda, “MCKS kayıt merkezimizde oluşması muhtemel yoğunlukları asgari seviyeye indirgemek için, kurumumuz, Kovid-19 virüs salgınından korunma tedbirleri çerçevesinde MCKS sisteminde 90 (doksan) aktif gün olarak verilen kayıt yapılmamış cihaz kullanım süresinin dolup dolmadığına bakılmaksızın, kayıt bekleyen tüm cihazların son kayıt yapabilecekleri tarihi 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzatmıştır” denildi.

Konu ile ilgili daha fazla bilgi almak isteyenler kuruma 444 2845 numaralı telefondan ulaşabilir.




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