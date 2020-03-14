Gönyeli Belediyesi Koronavirüs ile ilgili aldığı kararları açıkladı

Gönyeli Belediyesi, tüm şube sorumluların katılımıyla yaptığı toplantıda aldığı kararları açıkladı..

Belediyeden yapılan açıklamaya göre karar şöyle:

• Temizlik şubesi evsel atıkları almaya devam edecektir. Ayrıca, Bakanlar Kurulu’nun açık bulundurduğu işyerlerinin çöpleri de düzenli olarak toplanacaktır.

• Kanalizasyon şubesi, inşat faaliyetleri hariç sağlıkla ilgili çalışmalarını sürdürecektir.

• Sokak süpürme ve bahçe atıklarının alınması hizmeti geçici olarak durdurulmuştur.

• Toplu taşıma hizmetleri salgın riskine karşı durdurulmuştur.

• Salgına yönelik denetim, ilaçlama ve hijyen çalışmaları kesintisiz sürdürülecektir.

• Borçlarından dolayı kapalı olan sayaçlar açılacaktır. Su sayaçları okuma faaliyetleri yapılmayacak, bu dönemki faturalar bir önceki ay dikkate alınarak düzenlenecektir.

• Su tahlilleri düzenli yapılacaktır. Tankerle su servisi acil hallerde çalışacaktır.

• Zabıta biriminin, Başkanlığın ve Bakanlar Kurulu’nun talimatları dışındaki hizmetleri durdurulmuştur.

• Su ve gıda denetimleri sürdürülecektir.

• Yaşlılara hizmet biriminde, geziler, berber hizmetleri, ev ziyaretleri, bahçe temizlik hizmetleri yapılmayacaktır, ancak, her türlü acil yardım talebine yanıt verilecektir.

• Diyaliz hastalarının taşıması devam edecektir.

• Bakanlar kurulunun kararı ile açık olan işyerleri ve risk teşkil eden diğer alanlarda dezenfeksiyon çalışmaları sürdürülecektir.

• Hastalık taşıyıcı vektörlerle (Haşere) ile ilaçlamalar devam edecektir.

• Hayvan barınağı çalışmalarına devam edecektir.

• Sosyal aktivite merkezi kapalı olacaktır.

• Belediye konferans salonu kapalı olacaktır.

• Emlak ve İmar faaliyetleri durdurulmuştur.

• Vezne faaliyetleri durdurulmuştur. Fatura ödemeleri bankalar üzerinden otomatik olacaktır.

• Kültür sanat faaliyetleri ve park bahçe hizmetlerine ara verilmiştir.

• Toptancılar hali çalışma saatleri düzenlenerek açık kalacaktır.

• Salı pazarı bu süreçte kapalı olacaktır.

• Belediye hizmet binası kapalı olacak ancak tüm belediye personeli acil hallerde çağırılmak üzere oncall olacaktır.

Yeni gelişmelere bağlı olarak, yeni kararlar duyurulacak; tüm uygulamalar Bakanlar Kurulu kararları ile uyumlu olacaktır.

Gelişmeleri web sayfamız www.gonyeli.org adresimizden takip edebilirsiniz.

• Başkanlığımız iç iletişimi ve kent halkı ile iletişimi yeniden düzenleyip iletişim bilgilerini etkin duyurma kararı almıştır.

• Buna bağlı olarak; Acil durumlarda vatandaşın ulaşacağı numaralar; Alo186 hizmet hattı, İdari konular-Kanalizasyon: 05338806010, Su birimi: 05428511301, Zabıta birimi: 05338615964, Temizlik-Defin: 05338625880, Sağlık şubesi: 05338346515, Yaşlılara hizmet: 05338253199.”