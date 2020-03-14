Gönyeli Belediyesi Koronavirüs ile ilgili aldığı kararları açıkladı

Gönyeli Belediyesi, tüm şube sorumluların katılımıyla yaptığı toplantıda aldığı kararları açıkladı..
Belediyeden yapılan açıklamaya göre karar şöyle:
• Temizlik şubesi evsel atıkları almaya devam edecektir. Ayrıca, Bakanlar Kurulu’nun açık bulundurduğu işyerlerinin çöpleri de düzenli olarak toplanacaktır.
• Kanalizasyon şubesi, inşat faaliyetleri hariç sağlıkla ilgili çalışmalarını sürdürecektir.
• Sokak süpürme ve bahçe atıklarının alınması hizmeti geçici olarak durdurulmuştur.
• Toplu taşıma hizmetleri salgın riskine karşı durdurulmuştur.
• Salgına yönelik denetim, ilaçlama ve hijyen çalışmaları kesintisiz sürdürülecektir.
• Borçlarından dolayı kapalı olan sayaçlar açılacaktır. Su sayaçları okuma faaliyetleri yapılmayacak, bu dönemki faturalar bir önceki ay dikkate alınarak düzenlenecektir.
• Su tahlilleri düzenli yapılacaktır. Tankerle su servisi acil hallerde çalışacaktır.
• Zabıta biriminin, Başkanlığın ve Bakanlar Kurulu’nun talimatları dışındaki hizmetleri durdurulmuştur.
• Su ve gıda denetimleri sürdürülecektir.
• Yaşlılara hizmet biriminde, geziler, berber hizmetleri, ev ziyaretleri, bahçe temizlik hizmetleri yapılmayacaktır, ancak, her türlü acil yardım talebine yanıt verilecektir.
• Diyaliz hastalarının taşıması devam edecektir.
• Bakanlar kurulunun kararı ile açık olan işyerleri ve risk teşkil eden diğer alanlarda dezenfeksiyon çalışmaları sürdürülecektir.
• Hastalık taşıyıcı vektörlerle (Haşere) ile ilaçlamalar devam edecektir.
• Hayvan barınağı çalışmalarına devam edecektir.
• Sosyal aktivite merkezi kapalı olacaktır.
• Belediye konferans salonu kapalı olacaktır.
• Emlak ve İmar faaliyetleri durdurulmuştur.
• Vezne faaliyetleri durdurulmuştur. Fatura ödemeleri bankalar üzerinden otomatik olacaktır.
• Kültür sanat faaliyetleri ve park bahçe hizmetlerine ara verilmiştir.
• Toptancılar hali çalışma saatleri düzenlenerek açık kalacaktır.
• Salı pazarı bu süreçte kapalı olacaktır.
• Belediye hizmet binası kapalı olacak ancak tüm belediye personeli acil hallerde çağırılmak üzere oncall olacaktır.
Yeni gelişmelere bağlı olarak, yeni kararlar duyurulacak; tüm uygulamalar Bakanlar Kurulu kararları ile uyumlu olacaktır.
Gelişmeleri web sayfamız www.gonyeli.org adresimizden takip edebilirsiniz.
• Başkanlığımız iç iletişimi ve kent halkı ile iletişimi yeniden düzenleyip iletişim bilgilerini etkin duyurma kararı almıştır.
• Buna bağlı olarak; Acil durumlarda vatandaşın ulaşacağı numaralar; Alo186 hizmet hattı, İdari konular-Kanalizasyon: 05338806010, Su birimi: 05428511301, Zabıta birimi: 05338615964, Temizlik-Defin: 05338625880, Sağlık şubesi: 05338346515, Yaşlılara hizmet: 05338253199.”
Denktaş: Derhal OHAL ilan edilmeli
İnsanlık tarihini etkileyen 10 pandemi
1102 Numaralı Çağrı Merkezi Devreye Girdi
Ercan’da THY 2 uçuşunu iptal etti
Corona virüsü etkisiz hale getirdik açıklaması
Rogers: Önce sağlık, halk sağlığı!
BKKTÖF yurtdışından Kıbrıs’a dönecek öğrenciler için bilgilendirme yaptı
Harmancı: Açık iş yerleri polise rapor edilecek
Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu, cihaz kullanım sürelerini uzattı
Bakanlar Kurulu toplandı
Bengihan: Merkezi Cezaevi’nde 10 bölümde açlık eylemi başlatıldı
LTB, Lefkoşa’daki devlet dairelerini ilaçlıyor
Türkiye’den KKTC’ye tıbbi malzeme hibesi
İlçe Emniyet Kurulları ve Belediyeler görevde olacak
LTB’den hizmet duyurusu…
Girne Belediyesi çalışma saatlerine düzenleme getirdi
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan açıklama…
İskele Belediyesi 27 Mart’a kadar kapalı olacak