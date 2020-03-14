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İskele Belediyesi 27 Mart’a kadar kapalı olacak

14 Mart 2020
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İskele Belediyesi, 16-27 Mart tarihleri arasında kapalı olacak. 

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ‘temel ihtiyaçların karşılanması çerçevesinde’ su yüklemesine olanak sağlamak için İskele Belediye veznesi normal mesaisine devam edecek. Bu kapsamda vezne 08.00-12.30/13.00-16.00 saatleri arasında açık olacak. Vezne aynı zamanda Cumartesi günleri de 09.00-12.00 saatleri arasında da hizmet vermeye devam edecek. İskele Belediyesi’ne 7/24 ulaşılabilecek telefon numarası ise 444 21 22.

İskele ve köylerinde oluşabilecek su arızası durumunda da Su İşleri Birimi ve Teknik Ekibi hazırda bekletilecek. Vatandaşlar, herhangi bir arıza durumunda ya da su ile ilgili işlemlerde ise Su işleri Birimi’ne Birim Sorumlusu Sabri Kurukafa’ya 0548 810 11 09, Teknik Birimden ise Halil Hacıoğlu’na 0548 810 11 67 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

İskele Belediyesi’nin hizmetleri arasında bulunan defin ve temizlik işleri ise rutin işleyişine devam edecek. Defin ve temizlik işleri konusunda bilgi almak için ustabaşı Cengiz Er’e 0548 810 11 05 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

Öte yandan İskele Belediyesi Kültür Evi, İskele Belediyesi Halk Plajı’nda bulunan büfeler ile İskele Atatürk Kültür Merkezi de 16-27 Mart tarihleri arasında kapalı olacak.

 




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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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