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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan açıklama…

14 Mart 2020
Kıb-Tek

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIBTEK), tahsilatların durdurulduğu ve yapılmayacağı yönündeki açıklamaların ve paylaşımların doğru olmadığını belirterek, bu nedenle tüketicilerin tüketim ederlerini gününde ödemlerinin kendi menfaatleri icabı olduğunu bildirdi.

Kurumdan yapılan açıklama şöyle:

“Olağanüstü günler içindeyiz. Doğal olarak KIBTEK de üstüne düşen görevleri ifa etmek durumundadır. Bazı açıklamalar ve paylaşımlardan yanlış çıkarımlar olmaması adına KIBTEK olarak yeni bir açıklama yapmak zarureti doğmuştur.

•    Bakanlar Kurulu’nun aldığı 27 Mart 2020 tarihi esas alınarak, uyum sağlamak amacıyla herhangi bir nedenden dolayı bakiye borçlarını ödeyemeyen abonelerin 30 Mart 2020 tarihine kadar elektrik enerjileri kesilmeyecektir. Bakiye borçtan dolayı, tüketicilere gönderilmiş olan kesme uyarı SMS mesajlarının dikkate alınmamasını rica ederiz.

•    30 Mart 2020 tarihine kadar veznelerimiz kapalı olacağından abonelerin tüketim tutarları aşağıdaki noktalardan tahsil edilmeye devam edilecektir:

Kibtek Mobil (IOS ve Android) uygulaması, 

Tüm Merkez ve Ambar Şubelerimizde konumlanmış Ödeme Makinelerimiz (Pay-Point),

Pratik ödeme kanalımız https://faturaode.kibtek.com (ile tüm hesaplar ödenebilir),

Tüm Bankalar ve Köy Kooperatiflerinde var olan On-Line ödeme sistemimiz,

Ayrıca Telefon ve Kimlik bilgileri güncel olan aboneler Web Sitesinden (www.kibtek.com) ödeme yapabileceklerdir.

Tahsilatların durdurulduğu ve yapılmayacağı ifadesi doğru değildir. Bu nedenle tüketicilerin tüketim ederlerini gününde ödemleri kendi menfaatleri icabıdır.
•    Kıb-Tek’te kesintisiz hizmetin devam etmesi hususunda aşağıdaki birimler çalışmaya devam edecektir;

Teknecik Elektrik Üretim Santralı İşletme ve Bakım Ekipleri

Tüm Bölgelerde Arıza Ekipleri ve Nöbetçi Mühendisler

SCADA İşletme Ekipleri

Çağrı Merkezi

•    Tüm soru ve sorunlar için 7/24 devrede olan çağrı merkezimizi arayabilirsiniz. Telefon 0392 6000 960”




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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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