Kıbrıs

Akçay Muhtarlığı alkışı hak ediyor

14 Mart 2020

Akçay Muhtarlığı, Bulaşıcı hastalıklara bütün köyü dezenfekte ederek ilaçlayan Akçay Muhtarlığı, oluşturduğu özel ekiple çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bulaşıcı hastalıklara bütün köyü dezenfekte ederek ilaçlayan Akçay Muhtarlığı, oluşturduğu özel ekiple çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bulaşıcı hastalıklara karşı köyün tamamını dezenfekte ederek ilaçlayan Akçay Muhtarlığı , oluşturduğu özel ekiple çalışmalarını aralıksız sürdürüyor, herkese örnek olmaya devam ediyor. Son zamanlarda artış gösteren bulaşıcı hastalıklar ve koronavirüs nedeniyle yaşanan tedirginlikleri göz önüne alarak çalışmalarını hızlandırdı. Çocuk parklarını , köyün Sokakları , durakları ilaçlayan Akçay Muhtarlığı kendi imkanlarıyla bünyesinde özel bir ekip çalışmalara devam ediyor.




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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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