Akçay Muhtarlığı alkışı hak ediyor
Akçay Muhtarlığı, Bulaşıcı hastalıklara bütün köyü dezenfekte ederek ilaçlayan Akçay Muhtarlığı, oluşturduğu özel ekiple çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Bulaşıcı hastalıklara bütün köyü dezenfekte ederek ilaçlayan Akçay Muhtarlığı, oluşturduğu özel ekiple çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bulaşıcı hastalıklara karşı köyün tamamını dezenfekte ederek ilaçlayan Akçay Muhtarlığı , oluşturduğu özel ekiple çalışmalarını aralıksız sürdürüyor, herkese örnek olmaya devam ediyor. Son zamanlarda artış gösteren bulaşıcı hastalıklar ve koronavirüs nedeniyle yaşanan tedirginlikleri göz önüne alarak çalışmalarını hızlandırdı. Çocuk parklarını , köyün Sokakları , durakları ilaçlayan Akçay Muhtarlığı kendi imkanlarıyla bünyesinde özel bir ekip çalışmalara devam ediyor.
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