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UNICEF: İnsanların yüzde 40’ı elini yıkayacak imkana sahip değil

14 Mart 2020

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), dünya genelinde insanların yalnızca yüzde 60’ının temel el yıkama imkanlarına sahip olduğunu açıkladı.

UNICEF’e göre 3 milyar insanın evinde ellerini su ve sabunla yıkayabileceği bir lavabo bulunmuyor.

Lavabo ve sabuna erişimi olmayanların en az gelişmiş ülkelerdeki oranı ise yüzde 75’e çıkıyor.

UNICEF’e göre dünya genelinde okulların yüzde 47’sinde çocukların ellerini yıkayabileceği bir lavabo yok. Bu durum da 900 milyon çocuğu etkiliyor.

Sağlık merkezlerinin yüzde 16’sında da tuvalet ve lavabo bulunmuyor.

UNICEF, Koronavirüs salgınından etkilenme riski en yüksek olan gruplar arasında, yoksul ülkelerin büyük şehirlerindeki gecekondularda, hijyen imkanlarına erişimleri olmayanların bulunduğunu açıkladı.




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