Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan ek önlemler ve kararlar…

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan (Covid-19) yeni tip Koronavirüs’ün yayılmasını önlemek amacıyla ülke genelinde alınan önlemler kapsamında ek önlemler ve kararlar aldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre kararlar şöyle:
• 22 Mart 2020 tarihine alınan tüm kreş, okul öncesi, anaokul, ilkokul, ortaokul, lise, kolej, meslek lisesi, çıraklık eğitim merkezleri, özel okul, dershaneler, kurs/etüd merkezleri ve üniversitelerde eğitime ara verilmesi kararı 27 Mart 2020 Cuma gününe kadar uzatılmıştır.
• Bakanlığımız tarafından 13 Mart 2020 tarihide duyurulan uzaktan kesintisiz eğitim çalışmaları, Bakanlar Kurulu tarafından çalışanlara idari izin verilmesi gerekçesiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir.
• (YKS) Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girecek KKTC vatandaşı öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için KKTC kontejanları başvuru süreçleri mağduriyet yaşamayacak şekilde yeniden düzenlenecektir.
• Yurt dışında bulunan KKTC vatandaşı ve KKTC’de öğrenim gören ve şu an yurt dışında bulunan yükseköğrenim öğrencilerinin ihtiyaç olması halinde en yakın Eğitim – Kültür Ateşleri’nden destek alabilirler.
• KKTC Bakanlar Kurulunun 14.3.2019 tarihinde açıkladığı kararlar doğrultusunda yurt dışından ülkemize gelecek tüm öğrencilerin ülkemize gelmeleri halinde yaşam yerlerinde 14 gün gözlem altında kalmaları mecburidir.
• KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na Bağlı tüm öğretmen ve personelin yurt dışına çıkışları çok zorunlu olmadıkça durdurulmuştur. Yurtdışına çıkma zarureti olanlar en üst ita amirinden izin alacaktır.
• (Covid-19) yeni tip Koronavirüs’e karşı alınan önlemler çerçevesinde meydana gelen eğitim kayıplarının giderilmesi yönünde akademik takvimler paydaşlarımızla birlikte yeniden düzenlenecektir.
• Eğitime verilen ara nedeniyle yaşanacak ders kayıplarının durumuna göre Kolej ve yerleştirme sınav uygulamaları yeniden değerlendirilecektir.
• Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okullarda ikinci dönem ara sınavları ertelenmiş olup, sınav tarihleri yapılacak değerlendirmeler sonucunda yeniden belirlenecektir.
• Bakanlık ve bağlı birimlerinde herhangi bir acil hizmet gerekmesi durumunda, vatandaşlarımız [email protected] mail adresinden veya 08.00- 20.00 saatleri arasında bakanlık bünyesinde oluşturulan 0392 227 7123 ve 0392 600 1824 numaralı telefonlardan acil çağrı merkezine ulaşabileceklerdir.
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