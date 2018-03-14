14 Mart 2018

Eğitim

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ktev-etkinlik
Eğitim

Eğlenerek ürettiler

mehmetcik-ilkokulu-eğtim-fuarı
Eğitim

Mehmetçik İlkokulu Öğretmenleri Almanya’da eğitim fuarına katıldı

UFÜ-sınav
Eğitim

UFÜ Giriş ve Burs Sınavı 1 Haziran’da

japon-eğitim-sistemi
Eğitim

Japon eğitim sisteminin ayırt edici özellikleri

Eğitim

Englishouse’da gururlandıran başarı

Uluslararası Final Üniversitesi
Eğitim

UFÜ Eurhodip 2018 Organizasyonunu Kamuoyuyla Paylaştı

eleştirel-düşünme
Eğitim

Eleştirel düşünme becerisi yüksek insanlar yetiştirmek

MEB-cemal-özyiğit
Eğitim

Özyiğit: Kolejlere giriş sınavları kaldırılmayacak

çocuklar-ve-eğitim
Eğitim

Çocuklarımızdan beklemememiz gereken beş şey

montesori-huzur-evi-ziyaret
Eğitim

Montessori çocukları yaşlıları sevindirdi

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