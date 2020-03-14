İnternet ve telefon hizmetlerinin aksamamasına yönelik kararlar

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı , küresel salgına dönüşen koronavirüse (Covid-19) karşı hükümet tarafından yürürlüğe konan önemlerin yanında, vatandaşların mağduriyetlerini en aza indirmek adına haberleşme ile ilgili hizmetlerin aksamaması için bazı kararlar aldı.
Halka, zorunlu olmadıkça sokağa çıkılmaması çağrısının ardından, temel ihtiyaç haline gelen internet (online) üzerinden eğitim, online alışveriş, online vezne işlemleri, internet üzerinden bilgiye ulaşma ile vatandaşların yurtiçi ve yurtdışındaki yakınlarıyla bağlantı kurma talebinin artacağını göz önünde bulundurarak, İnternet Servis Sağlayıcılar (ISS) ile yapılan istişareler sonucunda bu alandaki hizmetlerin aksamaması için gerekli tüm önlemlerin azami bir şekilde uygulanarak, arıza giderme çalışmalarına devam edilmesi kararı alındı.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, buna ek olarak 27 Mart 2020’ye kadar ülke genelinde uygulanacak tedbirler süresince, ISS’ler tarafından yeni kurulumlar durdurulurken, Telekomünikasyon Dairesi’nin de sadece arıza giderme hizmetleri devam edecek. Bu süre zarfınca yeni kurulum yapılmayacak. Ses (telefon) ile ilgili arızalara en erken zamanda müdahale edilebilmesi için aboneler, şikayetlerini 161 numaralı sesli yanıt sistemine veya Telekomünikasyon Dairesi’nin Facebook sayfasına (@kktctelekom), abone isim, soy isim, adres ve irtibat numarası bilgileriyle yapabilecek.
İnternet ile ilgili arıza durumundaysa, hizmet alınan ISS ile irtibata geçilmesi gerekecek.
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