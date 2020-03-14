Dünya

Tokalaşan Trump ve Bolsonaro’dan ‘corona virüs’ açıklaması

14 Mart 2020

Brezilya basınında kendisinde corona virüs bulunduğu haberleri çıkan Brezilya Devlet Başkanı Jair Messias Bolsonaro, yaptığı yazılı açıklamada testin negatif çıktığını duyurdu. Bolsonaro ile yemeğe katılıp el sıkışan ABD Başkanı Donald Trump ise dün basına yaptığı açıklamada kendisinde hiçbir belirti olmadığını söyledi.

Geçen hafta Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro ve beraberinde bulunan resmi heyetle yemek yiyen ABD Başkanı Donald Trump dün basın açıklamasında sorulan soru üzerine kendisinde ve Başkan Bolsonaro’da corona virüs olmadığını söyledi.

Bahsi geçen yemek ve toplantılar sonrasında Brezilya heyetinde bulunan İletişim Sekreteri Fabio Wajngarten ve Brezilyalı diplomat Nestor Forster’ın corona virüs test sonuçları pozitif çıkmıştı.

Aynı heyetle görüşme yapan Miami Belediye Başkanı Francis Suarez’de de corona virüs tespit edilmesinin ardından Brezilya basınında Devlet Başkanı Bolsanaro’nun da corona virüs olduğuna dair haberler yapıldı.

Cuma günü kişisel sosyal medya hesabından kısa açıklama yapan Başkan Bolsonaro corona virüs olmadığını belirtti.

Dün basın açıklaması yapan ABD Başkanı Trump ise basından kendisine yöneltilen konuyla alakalı soruya kendisinde belirti olmadığını ifade etti.

Başkan Trump “Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro ile harika bir toplantı yaptık. Harika bir adam. Brezilya için harika işler yaptı. Bildiğiniz gibi bu sabah test sonucu negatif çıktı, bir terslik olmadığı anlamına geliyor. Çünkü kendisiyle yemek yedik, uzun süre birlikte oturmuştuk” dedi.

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, Fabio Wajngarten ve Brezilyalı diplomat Nestor Forster yemek organizasyonunda Başkan Trump’un yanı sıra kızı Ivanka Trump ve eşi Kushner de yer aldı. Ayrıca Başkan Bolsonaro’nun avukatı ve Aliança Partisi’nde hazinedar olarak görev yapan avukat Karina Kufa corona virüs olduğunu açıkladı.

Beyaz Saray tarafından Başkan Trump’ın doktorunun konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada ise Başkan Trump’ın bahsi geçen corona virüslü kişilerle çok kısa teması olduğunu ve riskin çok düşük olduğu belirtildi.




Etiketler

Benzer Haberler

Photo of ABD-Meksika sınırındaki duvardan düşen hamile kadın hayatını kaybetti

ABD-Meksika sınırındaki duvardan düşen hamile kadın hayatını kaybetti

13 Mart 2020
Photo of Corona virüse yakalanan ünlü isimler

Corona virüse yakalanan ünlü isimler

13 Mart 2020
Photo of THY’den Avrupa’da 9 ülkeye uçuşların durdurulmasına ilişkin açıklama

THY’den Avrupa’da 9 ülkeye uçuşların durdurulmasına ilişkin açıklama

13 Mart 2020
Photo of İtalya’da Koronavirüs nedeniyle 250 kişi daha hayatını kaybetti; ölü sayısı 1266’ya yükseldi!

İtalya’da Koronavirüs nedeniyle 250 kişi daha hayatını kaybetti; ölü sayısı 1266’ya yükseldi!

13 Mart 2020
Photo of Dünya Sağlık Örgütü açıkladı: Koronavirüs’ün yeni merkezi Avrupa

Dünya Sağlık Örgütü açıkladı: Koronavirüs’ün yeni merkezi Avrupa

13 Mart 2020
Photo of Hindistan corona virüs yüzünden ülkeye girişleri yasakladı

Hindistan corona virüs yüzünden ülkeye girişleri yasakladı

13 Mart 2020
Photo of İspanya OHAL ilan etti

İspanya OHAL ilan etti

13 Mart 2020
Photo of Japonya’da parlamento, başbakana ohal ilan etme yetkisi verdi

Japonya’da parlamento, başbakana ohal ilan etme yetkisi verdi

13 Mart 2020
Photo of Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 135 bine yaklaştı

Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 135 bine yaklaştı

13 Mart 2020
Photo of Corona virüsünde dehşet görüntüler: Ada boşalınca birbirlerine saldırdı

Corona virüsünde dehşet görüntüler: Ada boşalınca birbirlerine saldırdı

13 Mart 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı