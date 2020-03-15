Özersay: İngiliz üslerinde çalışan vatandaşlarımız işe gitmesin

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında İngiliz üslerinde çalışan vatandaşlara çağrı yaparak işe gitmemelerini istedi..
Özersay paylaşımında,
“İngiliz Üslerinde çalışan vatandaşlarımıza bilgilendirme ve çağrı:
Dün itibariyle İngiliz Yüksek Komiserliği ile üslerde çalışan vatandaşlarımız konusunu ele alacağımızı açıklamıştık. Bugün Komiserlikle temasımız oldu, henüz bir görüş birliği ortaya çıkmadı. Ancak bu arada üslerden bazı kişilerin virüse yakalandıkları bilgisi geldi. Bu şartlar altında üslerde çalışan vatandaşlarımıza çağrım yarın işe GİTMEMELERİ yönündedir. KKTC’de ikamet eden ve yarın üsler bölgesinde işe gidecek olanlar olursa, ülkemize geri döndüklerinde kendilerine 14 günlük izole olma/evde gözetim altında kalma kuralı UYGULANACAKTIR. Ancak bizim sizlere tavsiyemiz yarın işinize GİTMEMENİZ yönündedir. Tüm dünyadaki bu salgın ve sonuçları ortadayken kimse sizleri işinizden edemez, kaldı ki İngiliz yetkililer de bu sebeple işinizi kaybetmeyeceğinizi teyid etmektedirler.
Birleşik Krallık hükümetinin bu virüs salgını ile ilgili olarak ortaya koyduğu ve dünyanın pek çok ülkesinden farklı bir yaklaşım vardır ve muhtemelen de bu nedenle Kıbrıs’ta İngiltere ile bağlantılı vakalar fazladır. Rum tarafındaki vakaların bir bölümü ile bizdeki hastalardan KKTC vatandaşı olanların tümü İngiltere bağlantılıdır. Tüm bunlar risk faktörünü daha da artırdığından yarın üsler bölgesindeki işinize GİTMEMENİZ yönündeki çağrımızı yineliyorum.
Yarın İngiliz yetkililer ile bir görüşmemiz daha olacaktır, sizleri gelişmelere göre bilgilendireceğiz.” dedi.
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