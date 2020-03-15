Amcaoğlu: Müdürlükler ve şubelerde işlerin aksamaması için tedbirler alındı

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Maliye Bakanlığına bağlı tüm müdürlüklerin ve şubelerde işlemlerin aksamaması için gerekli tedbirleri aldıklarını ve bununla birlikte, Gelir ve Vergi Dairesi ile birebir ilişki içerisinde olan Muhasip/Murakıpların da faaliyetlerinin kesintisiz devam edeceğini duyurdu.
Amcaoğlu’nun açıklaması şöyle;
“Ülkemizde yaşanan yeni tip Korona Virüsü (Covid-19) ile ilgili gelişmeler neticesinde Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu kararlar kamuoyuyla paylaşılmıştır. Alınan kararlar neticesinde Maliye Bakanlığımız, tüm müdürlüklerinde ve tüm şubelerde işlemlerin aksamaması için gerekli tedbirleri almıştır.
Bu kapsamda, Gelir ve Vergi Dairesi ile birebir ilişki içerisinde olan Muhasip/Murakıplar da işyerlerinde gerekli tedbirleri alarak çalışmalarına devam edebileceklerdir.”
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