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Erhürman: Yurt dışından gelen vatandaşlar “ev karantinası” uygulamasına özen göstermeli

15 Mart 2020
Tufan Erhürman
Tufan Erhürman

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yurt dışından gelen vatandaşların ev karantinası uygulamasına özen göstermesini ve devletinde bu vatandaşları denetmesi gerektiğini vurguladı.

Erhürman’ın paylaşımı şöyle; Ülkemizdeki vaka sayısı altıya çıktı. Şu anda en önemli konulardan biri, yurt dışından gelip de evlerinde “ev karantinası”nda olan insanlarımızın bunu en ciddi şekilde uygulamaya özen göstermeleri ve devletin de bu konudaki denetimlerini mümkün olan en üst seviyeye çekmesi. Tıbbi ve denetsel olanaklarımızın sınırlı olduğunu aklımızdan çıkarmamalı ve hepimiz yayılmayı önlemek için üzerimize düşeni yapmalıyız. “Kısacık bir görüşmeden bir şey olmaz” düşüncesiyle hareket etme lüksüne sahip olduğumuz günlerden geçmiyoruz.

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