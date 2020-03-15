Ronaldinho cezaevinde de döktürdü

Sahte pasaportla yakalandığı için Paraguay’da tutuklanan efsanevi Brezilyalı futbolcu Ronaldinho, hapishanede futbol maçına çıktı. Bir polis memurunun ayakkabısını ödünç alan Brezilyalı efsane, 5 gol ve 6 asist ile takımına galibiyeti getirdi.

Brezilyalı efsane Ronaldinho, kardeşi Roberto de Assis Moreira ile birlikte Paraguay’da sahte pasaport ile yakalandığı için tutuklanmıştı.

Gardiyanlara, polislere ve mahkûmlara imza dağıtan 39 yaşındaki futbol adamı, dün de hapishanede düzenlenen turnuvada mücadele etti.

Final maçında adeta şov yapan Sambacı, 11-2’lik galibiyeti tek başına takımına getirdi. Ronaldinho, mücadeleyi 5 gol ve 6 asist ile tamamlamayı da başardı. Kazanan takıma mücadele sonrasında 16 kilo füme domuz eti verildi.

Talebi reddedildi, 6 ay cezaevinde kalacak

Ronaldinho, galibiyete sevinemeden kendisini yıkan haberi aldı. Tutukluluk kararı sonrası görülen davada 39 yaşındaki efsanenin avukatları tarafından yapılan serbest kalma talebi, mahkeme tarafından reddedildi. Buna göre, Sambacı ve kardeşi 6 ay boyunca hapis yatmak zorunda kalacak.