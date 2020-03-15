Futbol

Ronaldinho cezaevinde de döktürdü

15 Mart 2020

Sahte pasaportla yakalandığı için Paraguay’da tutuklanan efsanevi Brezilyalı futbolcu Ronaldinho, hapishanede futbol maçına çıktı. Bir polis memurunun ayakkabısını ödünç alan Brezilyalı efsane, 5 gol ve 6 asist ile takımına galibiyeti getirdi.

Brezilyalı efsane Ronaldinho, kardeşi Roberto de Assis Moreira ile birlikte Paraguay’da sahte pasaport ile yakalandığı için tutuklanmıştı.

Gardiyanlara, polislere ve mahkûmlara imza dağıtan 39 yaşındaki futbol adamı, dün de hapishanede düzenlenen turnuvada mücadele etti.

Final maçında adeta şov yapan Sambacı, 11-2’lik galibiyeti tek başına takımına getirdi. Ronaldinho, mücadeleyi 5 gol ve 6 asist ile tamamlamayı da başardı. Kazanan takıma mücadele sonrasında 16 kilo füme domuz eti verildi.

Talebi reddedildi, 6 ay cezaevinde kalacak

Ronaldinho, galibiyete sevinemeden kendisini yıkan haberi aldı. Tutukluluk kararı sonrası görülen davada 39 yaşındaki efsanenin avukatları tarafından yapılan serbest kalma talebi, mahkeme tarafından reddedildi. Buna göre, Sambacı ve kardeşi 6 ay boyunca hapis yatmak zorunda kalacak.




Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Futbolcular mahkemede

Futbolcular mahkemede

12 Mart 2020
Photo of Doğan beraberlikle turladı: 2-2

Doğan beraberlikle turladı: 2-2

12 Mart 2020
Photo of Polis olay yarattı

Polis olay yarattı

12 Mart 2020
Photo of Yenicami yarı finalde: 3-0

Yenicami yarı finalde: 3-0

12 Mart 2020
Photo of Zor oldu ama

Zor oldu ama

12 Mart 2020
Photo of MTG yenilerek yarı finalde: 2-1

MTG yenilerek yarı finalde: 2-1

12 Mart 2020
Photo of Panik “spor”

Panik “spor”

11 Mart 2020
Photo of Hayret, şaşkınlık ve takdirle izliyorum

Hayret, şaşkınlık ve takdirle izliyorum

11 Mart 2020
Photo of Ocak yarı finalde: 1-3

Ocak yarı finalde: 1-3

11 Mart 2020
Photo of Guardiola, maçların seyircisiz oynanmasına karşı çıktı: Oynanamayı tercih ederim

Guardiola, maçların seyircisiz oynanmasına karşı çıktı: Oynanamayı tercih ederim

10 Mart 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı